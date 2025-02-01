С 10 по 16 февраля прокачка через компрессорную станцию "Странджа - 2" на границе Турции и Болгарии превысила 396 млн куб. м, что является абсолютным недельным рекордом поставок с момента запуска газопровода в январе 2020 года
Поставки российского газа по газопроводу "Турецкий поток" в Европу вторую неделю подряд обновляют исторический рекорд. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), пишет ТАСС.
Так, с 10 по 16 февраля прокачка через компрессорную станцию "Странджа - 2" на границе Турции и Болгарии (сухопутное продолжение морской части "Турецкого потока") превысила 396 млн куб. м. Это абсолютный недельный рекорд поставок с момента запуска газопровода в январе 2020 года. Предыдущий максимум наблюдался неделей ранее - около 392 млн куб. м.
Также в понедельник, 10 февраля, был превышен рекордный показатель суточных поставок по газопроводу - 56,7 млн куб. м. Таким образом, средняя загрузка "Турецкого потока" в европейском направлении в феврале оказывается на 12% выше, чем в декабре 2024 года, и на 10% больше по сравнению с январем.
Проходящий из России в Турцию через Черное море газопровод "Турецкий поток" мощностью 31,5 млрд куб. м газа предназначен для газоснабжения Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. На сегодня он остается последним активным маршрутом поставок российского газа в европейском направлении после прекращения транзита через Украину. Отправной точкой "Турецкого потока" служит компрессорная станция "Русская", построенная в районе Анапы.
Ранее ТАСС со ссылкой на данные ENTSOG сообщал, что поставки по газопроводу "Турецкий поток" в Европу в январе достигли рекордных 1,56 млрд куб. м. В 2024 году транспортировка по этому маршруту выросла на 23% - до 16,7 млрд куб. м. Из этого объема рекордные 7,6 млрд куб. м поступили в Венгрию.
27 января 2025 года Будапешт получил от Брюсселя заверения в том, что тот обеспечит ему гарантии энергобезопасности, в том числе будет добиваться от Украины возобновление транзита газа из РФ, не допустит остановки транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба" и защитит от нападений газопровод "Турецкий поток". В ответ Венгрия согласилась на продление после 31 января секторальных санкций ЕС против России еще на полгода.