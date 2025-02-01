В Молдове приступил к работе единый центр обработки данных о пассажирах. С его помощью сотрудники правоохранительных органов смогут получить доступ к информации о гражданах, намеревающихся въехать в страну. В настоящее время система применяется в аэропорту. Власти подчеркивают, что таким образом смогут усилить безопасность и облегчить обнаружение преступников, сообщает radiomoldova.md.
"Это подразделение будет обрабатывать и анализировать информацию о пассажирах, полученную от авиакомпаний, и передавать ее в Генеральный инспекторат пограничной полиции. На основе представленного анализа, мы поймем и сможем выявить определенные риски, и эти риски можно будет предотвратить с помощью определенных мер контроля", - сказал глава Управления Серджиу Лесник.
"Что это дает гражданам? Прежде всего, более безопасное путешествие, улучшение качества услуг Пограничной полиции при пересечении государственной границы. Добросовестных граждан не будут беспокоить, они пройдут через очень оптимальный и улучшенный процесс контроля при пересечении государственной границы", - объясняет глава Пограничной полиции Руслан Галушка.
"Это подразделение представляет собой стратегический инструмент предотвращения и борьбы с трансграничными угрозами и вносит прямой вклад в безопасность каждого гражданина. В геополитическом контексте, где риски стремительно меняются, доступ к информации имеет решающее значение", — подчеркивает министр внутренних дел Даниела Мисаил-Никитин.
Программное обеспечение для анализа данных о пассажирах будет бесплатным в течение первых двух лет использования.