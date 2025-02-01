Президент принял участие в работе Коллегии Государственного таможенного комитета ПМР. Обсуждение итогов деятельности таможенных органов прошло в режиме видеоконференции. Отчетный период – 2024 год. Основной докладчик – Председатель ГТК ПМР Валентин Грабко. Итогово-аналитическую информацию он разбил на восемь тематических блоков, отражающих различные сферы деятельности ведомства, сообщает пресс-служба главы государства.
Характеризуя ВЭД, глава комитета отметил, что убытки, которые экономические агенты Приднестровья понесли вследствие взимания таможенными органами Молдовы ввозных таможенных пошлин, составили почти 13,2 миллиона долларов. Ситуацию усугубила банковская блокада, из-за которой, помимо прочего, оказалась невозможна беспошлинная торговля с ЕС. Еще одна острая проблема – блокирование экспорта продукции, необоснованно отнесенной к категории «двойного назначения», приведшее к срыву контрактов и потере рынков сбыта. Внешнеторговый оборот просел на 21%. Падение импорта – минус 27%. На 45% сократился общий товарооборот со странами Евразийского экономического союза, прежде всего с Россией. Экспорт в Российскую Федерацию снизился на 53% и составил всего 3% от общего показателя. Таможенные платежи в бюджет составили без малого 925 миллионов рублей. Это на 5% больше, чем годом ранее. Рост наблюдался только по акцизным сборам (+23%). Поступления экспортной и импортной пошлины в минусе по сравнению с 2023 годом на 1% и 3% соответственно. При этом государство продолжило льготирование экономических субъектов и граждан: общая сумма преференций при взимании таможенных платежей составила 11 миллионов долларов (это на 6% больше, чем в 2023 году).
Отдельно докладчик остановился на мерах, принимаемых для совершенствования таможенного администрирования. Председатель обратил внимание на плотное взаимодействие с хозяйствующими субъектами, в том числе при формировании таможенного тарифа. Отмечено, к примеру, что при изменении ставок ввозной таможенной пошлины приняты во внимание предложения ООО «Софтшуз», ОАО «ММЗ», ООО «Век», НП ЗАО «Электромаш», а также сельхозпроизводителей.
Рассказывая о реализации проекта «Электронная таможня», Валентин Грабко сообщил, что с 1 марта 2024 года декларирование всех перемещаемых юрлицами товаров осуществляется в электронном формате. В сутки обрабатывается 300-400 электронных таможенных деклараций. За год – 126 тысяч (на 30% больше, чем годом ранее). Заметно сокращает сроки оформления возможность авторегистрации и автовыпуска (без участия инспектора). На декларацию уходит не более двух минут. Среднее время оформления экспорта – 8 минут, импорта – 1 час. В ходе проведенного опроса 93% респондентов отметили, что процесс декларирования заметно упростился. Говоря о развитии таможенных сервисов, председатель ГТК обратил внимание на размещенные на сайте ведомства и активно используемые пользователями новые ресурсы. Он также сообщил, что за онлайн-консультациями к юристам обратились за год 867 человек, на круглосуточную горячую линию поступило 1183 звонка (из них жалоб – только шесть), специалисты правового управления ответили на 1372 звонков, рассмотрено более 700 письменных обращений, на личном приеме у руководства ГТК побывало 26 человек. Продолжает работу ГУП «Таможенный брокер», содействуя эффективному и комфортному взаимодействию участников ВЭД и таможенных органов.
Индивидуальные предприниматели за год переместили товаров на сумму более 19 миллионов долларов и подали более 18 тысяч деклараций. Основными пунктами пропуска, через которые ИП перемещали товары, стали «Бендеры (Кишинев)», «Бычок», «Бендеры (Каушаны)».
На системной основе принимаются меры для улучшения таможенной инфраструктуры. Построены досмотровые боксы на таможенных пунктах пропуска «Бычок», «Бендеры (Каушаны)», «Глиное», начато аналогичное строительство на ТПП «Мост Рыбница». На ТПП «Вадул-луй-Водэ» все готово для запуска площадки с грузовыми платформенными весами – завершаются пусконаладочные работы. Отдельно докладчик остановился на благоустройстве ТПП «Бендеры (Кишинев)». В прошлом году через него прошла треть всего грузопотока республики. Возросшая востребованность потребовала повышения пропускной способности. Валентин Грабко рассказал об инфраструктурных изменениях на этом пункте пропуска.
Отдельным блоком глава ведомства выделил правоохранительную деятельность ГТК ПМР. Выявлено 1649 админправонарушений (на 56% больше, чем в 2023 году). Сотрудниками подразделений по борьбе с контрабандой изъято 32 859 пачек табачных изделий, 279 одноразовых электронных сигарет, 3 410 мл жидкостей для электронных сигарет, 238 картриджей для электронных сигарет, 70,7 кг икры осетровых. В виде штрафных санкций с нарушителей взыскано больше четырех миллионов рублей, еще 777 тысяч – это таможенные платежи. Выявлено девять фактов контрабанды и незаконного хранения наркотических средств. Из оборота изъято порядка 4 кг наркотиков, почти 400 грамм сильнодействующих веществ, порядка двух сотен электронных сигарет.
Ведется работа в части кадрового обеспечения таможенных органов и повышения уровня профессионализма работников ГТК. Валентин Грабко рассказал об образовательных программах, в которых участвуют сотрудники ведомства, – как на территории Приднестровья, так и за ее пределами. При этом отмечена сохраняющаяся не первый год отрицательная динамика укомплектованности подразделений. В целом по ГТК ПМР обеспеченность кадрами составляет 79,4%, конкретно в дубоссарской таможне – 68%, в Бендерах – 71%, в Рыбнице – 81%, в Тирасполе – 83%. Текучесть кадров – 13,9%. В отчетном периоде поступило 68 обращений кандидатов, удовлетворено 38 из них. Средний возраст сотрудника таможни – 41 год. 73% личного состава – мужчины, 27% – женщины.
Заслушав доклад Председателя ГТК, замечания и предложения озвучил Прокурор ПМР Анатолий Гурецкий, сосредоточившись в большей степени на правоохранительной деятельности. Акцент на экономической составляющей сделал в своем выступлении Председатель Правительства ПМР Александр Розенберг.
Президент ПМР Вадим Красносельский выделил фискальную функцию таможни, а также рекомендовал активизировать деятельность, направленную на совершенствование таможенного законодательства, подчеркнув, что для оперативного выявления законодательных пробелов важно, в том числе, быть в постоянном контакте с гражданским обществом и экономическими субъектами. Говоря о существующих правовых «лазейках» в таможенной сфере, Глава государства подчеркнул, что их ликвидация – непосредственная задача сотрудников ГТК. Он нацелил на постоянное повышение квалификации личного состава, напомнив, что в республике создана хорошая образовательная база.
Среди конкретных поручений, которые Вадим Красносельский дал в ходе заседания Коллегии ГТК, – активизация работы по расширению ТПП «Бендеры (Кишинев)».
Президент говорил не только о внутренних факторах, но и о внешних. Часть выступления он посвятил деструктивным действиям Молдовы, которые негативно влияют на экономическое положение Приднестровья, подчеркнув, что продолжающаяся блокада и отказ от переговорного процесса контрпродуктивны и направлены против граждан Приднестровской Молдавской Республики.
Работу ГТК ПМР по итогам 2024 года Президент признал удовлетворительной, подчеркнув необходимость уделить внимание обозначенным в ходе обсуждения проблемным аспектам.