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Консул Молдовы в Одессе осужден за коррупцию

Консул Молдовы в Одессе осужден за коррупцию
Фото: Freepik.com/источник: dg-yug.ru

Консул Республики Молдова в городе Одессе осужден за пассивную коррупцию, сообщает Антикоррупционная прокуратура. В 2018 году бывший дипломат выдал гражданину Египта долгосрочную визу на 60 дней. Египтянин получил визу в обмен на определенную сумму в иностранной валюте, не явившись в консульство, тем самым нарушив правила выдачи документа, сообщает IPN.

Антикоррупционная прокуратура отмечает в распространенном пресс-релизе, что для сокрытия следов преступления консул поручил посреднику, который передал ему иностранную валюту и паспорт, подделать анкету на визу на имя гражданина Египта.

Уголовное расследование продлилось с 6 ноября 2018 года по 5 июля 2019 года. В здании Консульства Республики Молдова в городе Одесса, Украина, были проведены обыски. По ходатайству прокурора обвиняемый был отстранен от должности консула.

13 февраля 2025 года Высшая судебная палата отклонила апелляционные жалобы защиты как неприемлемые, оставив в силе решение Кишиневского апелляционного суда 2023 года, осудившего молдавского консула в Одессе.

Решением Апелляционного суда консул был оштрафован на 75 000 леев и лишен права занимать государственные должности сроком на три года за пассивную коррупцию. Его также приговорили к одному году лишения свободы за подстрекательство к совершению преступления по подделке официальных документов, однако по обоим преступлениям он был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.

Посредники были приговорены к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно, а также к штрафу в размере 150 000 леев. Приговор был отменён, и им было назначено условное наказание с испытательным сроком в три года.

Бенефициар признал себя виновным и был осужден в ходе отдельного уголовного процесса.

По данным АП РМ, это один из немногих случаев, когда на основании оперативной информации к уголовной ответственности привлечены все участники совершения коррупционных преступлений, включая получателя визы, двух посредников и консула.
  • Вчера, 09:31
  • DTV
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