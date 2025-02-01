Консул Республики Молдова в городе Одессе осужден за пассивную коррупцию, сообщает Антикоррупционная прокуратура. В 2018 году бывший дипломат выдал гражданину Египта долгосрочную визу на 60 дней. Египтянин получил визу в обмен на определенную сумму в иностранной валюте, не явившись в консульство, тем самым нарушив правила выдачи документа, сообщает IPN.
Антикоррупционная прокуратура отмечает в распространенном пресс-релизе, что для сокрытия следов преступления консул поручил посреднику, который передал ему иностранную валюту и паспорт, подделать анкету на визу на имя гражданина Египта.
Уголовное расследование продлилось с 6 ноября 2018 года по 5 июля 2019 года. В здании Консульства Республики Молдова в городе Одесса, Украина, были проведены обыски. По ходатайству прокурора обвиняемый был отстранен от должности консула.
13 февраля 2025 года Высшая судебная палата отклонила апелляционные жалобы защиты как неприемлемые, оставив в силе решение Кишиневского апелляционного суда 2023 года, осудившего молдавского консула в Одессе.
Решением Апелляционного суда консул был оштрафован на 75 000 леев и лишен права занимать государственные должности сроком на три года за пассивную коррупцию. Его также приговорили к одному году лишения свободы за подстрекательство к совершению преступления по подделке официальных документов, однако по обоим преступлениям он был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.
Посредники были приговорены к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно, а также к штрафу в размере 150 000 леев. Приговор был отменён, и им было назначено условное наказание с испытательным сроком в три года.
Бенефициар признал себя виновным и был осужден в ходе отдельного уголовного процесса.
По данным АП РМ, это один из немногих случаев, когда на основании оперативной информации к уголовной ответственности привлечены все участники совершения коррупционных преступлений, включая получателя визы, двух посредников и консула.