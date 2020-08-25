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Оперативная информация о доходах-расходах бюджета Единого государственного фонда социального страхования ПМР за январь 2025 года
Категория:
Новости дня
фото: iStock/источник:
rg.ru
На сайте Единого Государственного Фонда Социального Страхования Приднестровья была
опубликована
информация о доходах-расходах бюджета Единого государственного фонда социального страхования ПМР за январь 2025 года
Вчера, 09:41
DTV
Просмотров: 90
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