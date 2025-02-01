С 19 февраля попасть в Москву из Кишинева стало еще труднее: власти Молдовы запретили полеты авиакомпании FlyOne Armenia.
Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдовы ввело этот запрет в соответствии с новым регламентом Еврокомиссии, в результате чего FlyOne Armenia оказалась в списке более чем 130 авиакомпаний, подпадающих под ограничения, передает actualitati.md.
До запрета FlyOne Armenia выполняла рейсы по маршруту Ереван – Кишинев четыре раза в неделю, предоставляя пассажирам удобные стыковки для перелетов в Москву. Теперь попасть в российскую столицу из Кишинева можно только с пересадками через Стамбул, Баку или Тбилиси, однако стоимость билетов на этих направлениях значительно выше, чем через Ереван.