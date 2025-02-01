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Власти Молдовы запретили полеты FlyOne Armenia: Добраться в Москву стало сложнее

Власти Молдовы запретили полеты FlyOne Armenia: Добраться в Москву стало сложнее
источник фото:actualitati.md

С 19 февраля попасть в Москву из Кишинева стало еще труднее: власти Молдовы запретили полеты авиакомпании FlyOne Armenia.

Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдовы ввело этот запрет в соответствии с новым регламентом Еврокомиссии, в результате чего FlyOne Armenia оказалась в списке более чем 130 авиакомпаний, подпадающих под ограничения, передает actualitati.md.

До запрета FlyOne Armenia выполняла рейсы по маршруту Ереван – Кишинев четыре раза в неделю, предоставляя пассажирам удобные стыковки для перелетов в Москву. Теперь попасть в российскую столицу из Кишинева можно только с пересадками через Стамбул, Баку или Тбилиси, однако стоимость билетов на этих направлениях значительно выше, чем через Ереван.
  • Вчера, 09:44
  • DTV
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