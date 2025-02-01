Накануне на рабочем совещании информацию для министра Кристины Албул и коллег из городов и районов представила главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов Людмила Хмелевская.
Объём финансирования программы «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путём» в 2024 году составил более 4 млн. рублей. По информации специалиста, в 2024 году у 145 человек был впервые подтверждён диагноз ВИЧ (в 2023 году у 132 человек). Диагноз СПИД установлен у 22 граждан. Лидирующие позиции по выявляемости заняли: Рыбницкий и Слободзейский районы, Тирасполь, сообщает пресс-служба Минздрава ПМР.
На конец 2024 года на диспансерном учёте состоят 2 455 пациентов. Всего с начала эпидемии (с 1989 года) зарегистрировано в республике 5 167 случаев ВИЧ-инфекции.
В прошлом году на лечение антиретровирусной терапией (АРВ-терапией) взят 201 человек. Всего из взятых на учёт - 2 252 человека принимают АРВ-терапию. Докладчик отметила увеличение охвата лечением в 2024 году.
По словам докладчика, в настоящее время делается акцент на массовое экспресс-тестирование населения. В прошлом году на ВИЧ/сифилис был протестирован 9 121 человек.
В рамках программы продолжается взаимодействие с Глобальным фондом (выделено более 300 тысяч рублей на приобретение экспресс-тестов). Проводится большая информационная работа с населением, а также конференции для врачей и медицинского персонала.
Что касается Государственной целевой программы «Профилактика вирусных гепатитов В и С», то в 2024 году на её реализацию утверждено почти 3 млн. рублей. Больше всего средств было израсходовано на лабораторную диагностику и скрининг, уделено внимание и обучению медицинского персонала. Методом экспресс-тестирования было проверено 3 161 человек на гепатит С (положительных 135) и 4 111 человек на гепатит В (положительных 105).
На конец 2024 года на диспансерном учёте с гепатитом В состояло 572 пациента. Противовирусная терапия назначена 62 новым пациентам. Всего лечение по гепатиту В принимает 105 человек. Эта терапия пожизненная.
Что касается гепатита С, то в 2024 году взято впервые на учет 880 человек. 655-ти пациентам назначена противовирусная терапия. 519 – пролечено.
Следует отметить, что В Приднестровье утвердили новую программу по борьбе с ВИЧ, гепатитами В и С и ИППП. Новая Государственная целевая программа направлена на эффективную борьбу с отдельными социальными заболеваниями, а также на снижение их распространения. Новая программа объединит две отдельные ГЦП, которые действовали в республике ранее.