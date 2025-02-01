По инициативе приднестровской стороны в режиме онлайн прошло заседание экспертных (рабочих) групп по вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства, в рамках которого стороны обсудили проблематику, связанную с функционированием Пунктов регистрации транспортных средств в Тирасполе и Рыбнице, и ряд иных тем, представляющих интерес.
Ввиду многочисленных обращений автовладельцев, а также в соответствии с положениями Протокольного решения «Об участии транспортных средств из Приднестровья, не осуществляющих коммерческую деятельность, в международном дорожном движении» Приднестровье вновь поставило вопрос о допуске к регистрации в ПРТС автомобилей, импортированных после 24 апреля 2018 года. Молдавская сторона заверила в том, что необходимые для реализации указанного обязательства нормативные правовые акты могут быть приняты в ближайшее время, о чём заявители будут проинформированы дополнительно, сообщает пресс-служба МИД ПМР.
На заседании предметно обсуждался вопрос о регистрации в ПРТС 4 приднестровских реанимобилей, необходимых для доставки граждан, нуждающихся в медицинской помощи в третьих странах. Данный диалог будет продолжен на основе имеющихся предложений.
Стороны обменялись мнениями относительно процедурных аспектов, связанных с предоставлением приднестровскими станциями технического осмотра услуг для транспортных средств с нейтральными номерными знаками, и согласились с отсутствием препятствий для расширения их числа при соблюдении существующих требований.
Приднестровская сторона вновь ходатайствовала о снижении тарифов на услуги в ПРТС и изложила соображения, которые могли бы способствовать реализации данной задачи, в том числе посредством обращения за содействием к международным партнёрам.
Представители РМ уведомили об отсутствии каких-либо планов по запрету
движения по автодорогам Республики Молдова автовладельцам, имеющим действующие водительские удостоверения приднестровского образца. При этом Приднестровье вновь выступило с инициативой о дальнейшей проработке механизмов, позволяющих обеспечить выезд приднестровских водителей в третьи страны через госграницу РМ, в связи с чем были обозначены конкретные идеи и принципы, которые могли бы лечь в основу будущей договорённости с учётом международных стандартов, предусмотренных Венской конвенцией о дорожном движении.