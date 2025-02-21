Сенаторы — республиканцы внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН, следует из текста документа, опубликованного на сайте одного из его авторов Майка Ли, пишет ria.ru.
"Президент должен полностью аннулировать членство Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций, а также в любых органах, специализированных агентствах, комиссиях и других ведомствах, формально связанных с ООН", — говорится в проекте.
Президент США Дональд Трамп 4 февраля подписал указ о переоценке участия Штатов в ООН, заявив, что организацией плохо управляют, свою работу она не делает.
Законопроект подразумевает:
прекращение финансирования ООН и ее агентств; выход из договора о штаб-квартире в Нью-Йорке; отказ от участия страны в миротворческих миссиях организации; запрет на повторное вступление в нее без одобрения сената.
Как заявил сенатор Ли в комментарии телеканалу Fox, организация стала "платформой для тиранов", через которую "нападают на США и их союзников". Он призвал прекратить финансирование ООН, которая, по его словам, тратит эти средства на "подрыв" интересов Вашингтона и усиление их противников.
Ли также задался вопросом, чего добилась ООН за годы существования, подчеркнув, что, несмотря на все внимание и деньги, она не смогла предотвращать войны, нарушения прав человека и пандемию.
Трамп ранее подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что организация недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от Штатов слишком большого финансирования.
Кроме того, он подписал указ о полном прекращении финансирования БАПОР, выходе США из этой организации и Совета ООН по правам человека, а также начале ускоренного расследования деятельности ЮНЕСКО, которое должно выявить признаки "антиамериканских настроений" и "предвзятости в отношении Израиля".