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Республиканцы внесли законопроект о выходе США из ООН

Республиканцы внесли законопроект о выходе США из ООН
источник изображения: antikor.com.ua

Сенаторы — республиканцы внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН, следует из текста документа, опубликованного на сайте одного из его авторов Майка Ли, пишет ria.ru.

"Президент должен полностью аннулировать членство Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций, а также в любых органах, специализированных агентствах, комиссиях и других ведомствах, формально связанных с ООН", — говорится в проекте.

Президент США Дональд Трамп 4 февраля подписал указ о переоценке участия Штатов в ООН, заявив, что организацией плохо управляют, свою работу она не делает.

Законопроект подразумевает:

прекращение финансирования ООН и ее агентств;
выход из договора о штаб-квартире в Нью-Йорке;
отказ от участия страны в миротворческих миссиях организации;
запрет на повторное вступление в нее без одобрения сената.

Как заявил сенатор Ли в комментарии телеканалу Fox, организация стала "платформой для тиранов", через которую "нападают на США и их союзников". Он призвал прекратить финансирование ООН, которая, по его словам, тратит эти средства на "подрыв" интересов Вашингтона и усиление их противников.

Ли также задался вопросом, чего добилась ООН за годы существования, подчеркнув, что, несмотря на все внимание и деньги, она не смогла предотвращать войны, нарушения прав человека и пандемию.

Трамп ранее подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что организация недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от Штатов слишком большого финансирования.

Кроме того, он подписал указ о полном прекращении финансирования БАПОР, выходе США из этой организации и Совета ООН по правам человека, а также начале ускоренного расследования деятельности ЮНЕСКО, которое должно выявить признаки "антиамериканских настроений" и "предвзятости в отношении Израиля".
  • Сегодня, 10:17
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