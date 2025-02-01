В Министерстве иностранных дел состоялось заседание отчетной коллегии, посвященной работе внешнеполитического ведомства в 2024 году. В мероприятии приняли участие Президент Вадим Красносельский, руководство Верховного Совета и Правительства, главы министерств и ведомств ПМР, Министр иностранных дел Республики Южная Осетия Ахсар Джиоев, представители Посольства Российской Федерации и другие участники, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Выступая с отчетным докладом, Виталий Игнатьев констатировал, что на протяжении последних лет Приднестровье стоит перед особым вызовом, сформированным сочетанием трех факторов внешнего воздействия, к настоящему времени достигших беспрецедентного уровня. Первый из них – это глобальная и региональная нестабильность, связанная с глубоким кризисом современной системы международных отношений и переустройством мира.
Второй – искусственная «кома» переговорного процесса, главной причиной которой является отказ Молдовы от дипломатических методов решения проблем. Министр выразил недоумение позицией некоторых внешних участников урегулирования, которые «годами равнодушно наблюдают за полным срывом Кишиневом всех договорённостей», включая пакет соглашений 2016-2018 гг., игнорируют инициативы Приднестровья по оздоровлению и активизации диалога, не замечают действий РМ по грубому разрушению экономического базиса ПМР в нарушение норм свободной торговли и правил ЕС.
Третьим фактором глава МИД ПМР назвал блокадно-ограничительные меры соседней Молдовы, сопряженные с массовыми нарушениями прав человека. «Безусловно, гуманитарно-энергетический кризис стал апогеем совокупного многолетнего давления на Приднестровье. Хронология развития кризиса показывает, что Кишинев намеренно использовал данный фактор для нанесения республике и нашим гражданам максимально возможного ущерба», – сказал дипломат.
Он напомнил об инициативе Приднестровья направить совместное обращение с призывом продолжить транзит российского газа, отметив, что молдавская сторона не только её отвергла, но и организовала информационную кампанию по дискредитации России и ПМР и примитивному запугиванию людей, в рамках которой заявления официальных лиц РМ носили подчёркнуто антигуманный характер.
«Приднестровье справилось с очередным стресс-тестом, приобрело ценный опыт, заручилось поддержкой здоровых сил и не отреклось от своих стратегических целей и идентичности. Думаю, для многих стал неожиданностью уникальный уровень народного единства, стрессоустойчивости общества и жизнеспособности государственных механизмов нашей республики», – заявил Министр.
По словам Виталия Игнатьева, в условиях антигуманных подходов Молдовы внешнеполитическое ведомство продолжит акцентировать внимание мирового сообщества на необходимости соблюдения прав человека и добиваться преодоления стагнации в переговорном процессе. Отдельно он отметил постоянную поддержку российской стороны в вопросе возобновления полноценной работы формата «5+2», а также в деле защиты миротворческой операции.
«Период трансформации системы международных отношений – это всегда наиболее сложный исторический момент, но и наряду с этим время уникальных возможностей. Именно в таких условиях, когда вчерашнего фундамента уже нет, а новый еще только формируется, для приднестровского народа и государства как никогда важны единство, консолидация. Наша свобода, наши права, наш язык, история, культура и традиции, а в совокупности это и есть идентичность, – это тот фундамент, который поможет нам преодолеть геополитический шторм. Позволит сохранить себя и обеспечить достойное место в новой конфигурации международных отношений», – заключил глава внешнеполитического ведомства.
Сопредседатель ОКК от Российской Федерации Александр Андреев зачитал обращение Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ Олега Озерова, который обозначил высокий уровень координации и доверительный характер сложившихся двусторонних отношений, нашедших подтверждение, в том числе в ходе острой фазы энергетического кризиса.
Приветственный адрес участникам мероприятия был также направлен Послом по особым поручениям МИД России Виталием Тряпицыным: «В условиях усложнившейся общеевропейской и региональной обстановки внешнеполитическое ведомство Приднестровья эффективно отстаивает интересы республики, всего многонационального приднестровского народа. Во многом благодаря вашей неустанной высокопрофессиональной работе обеспечиваются мир и спокойствие на Днестре, решаются жизненно важные вопросы обеспечения энергетической и экономической стабильности Приднестровья, сохраняется диалог в рамках процесса приднестровского урегулирования».
Ахсар Джиоев указал на серьезные вызовы, с которыми сегодня сталкивается Приднестровье, подтвердив неизменность стремления Республики Южная Осетия к укреплению двусторонних связей.
Глава Официального Представительства ПМР в России Леонид Манаков подробно рассказал о деятельности заграничного учреждения в контексте налаживания контактов с российскими партнерами и поддержки приднестровских соотечественников в РФ.
Вадим Красносельский в своем выступлении отметил необходимость диалога и поиска взаимоприемлемых компромиссов. В этом контексте он особо выделил важность формата «5+2» как эффективного инструмента, в котором «реально решались многие вопросы», и призвал приложить все усилия для возобновления работы этой переговорной площадки. При этом Президент ПМР подчеркнул связь между срывом заседания «Постоянного совещания…» в 2019 году по вине Молдовы и резким усилением в том же году блокадных действий со стороны РМ.
Глава государства сделал особый акцент на продвижении основ международного признания независимости Приднестровской Молдавской Республики, а также многонационального приднестровского народа, который имеет собственные ценности и «право на свое будущее, на свои языки, культуру, литературу, традиции, обычаи, вероисповедание».
«Я убеждён в том, что у нас однозначно будет светлое будущее. Мы добьёмся своего признания. Приднестровский народ ждёт этого, но самое главное достоин этого. Поэтому, конечно же, в рамках именно наших принципиальных вопросов в этой части надо продолжать диалог и, что очень важно, прилагать все возможные усилия для сохранения мира на приднестровской земле», – подчеркнул Вадим Красносельский.
В завершении выступления он поблагодарил приднестровских дипломатов за проделанную работу в 2024 году.
Президент ПМР Вадим Красносельский деятельность МИД ПМР назвал значимой и по итогам 2024 года признал удовлетворительной. Глава государства подчеркнул первостепенную роль дипломатии, отметив, что многих локальных проблем и конфликтов международного масштаба можно было бы избежать при наличии полноценного и эффективного диалога. Он акцентировал внимание на ценности компромисса, подчеркнув: «Компромисс – это не сдача интересов, а движение навстречу друг другу». Вадим Красносельский также говорил о том, сколь важна имплементация в правовое поле любого рода договоренностей и их практическое исполнение. Руководитель страны нацелил дипломатов продолжать работу, направленную на возобновление переговорного процесса, а также на решение стратегической для Приднестровья задачи – укрепления международных правовых основ признания Приднестровской Молдавской Республики. Среди президентских поручений также работа по сохранению истории в ее истинном виде и укреплению идентичности приднестровского народа.