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Самый высокий буйвол в мире: двухметровый Кинг-Конг

Самый высокий буйвол в мире: двухметровый Кинг-Конг
Фото: Guinness World Records

Азиатские водяные буйволы (Bubalus bubalis) и так создания довольно массивные, но трёхлетний Кинг-Конг с фермы Нинлани в Таиланде – просто настоящий гигант!

Несмотря на свой юный возраст, «малыш» уже достигает 185 сантиметров в высоту от копыт до холки. Как отмечают организаторы Книги рекордов Гиннеса, это примерно на 50 сантиметров выше среднестатистического водяного буйвола, сообщается на сайте рекордов Гиннеса.

Своё гордое имя Кинг-Конг получил при рождении – владелец фермы практически сразу понял, что перед ним массивный представитель породы, который теперь носит официальное звание самого высокого ныне живущего водяного буйвола.

Несмотря на внушительный рост быка, на ферме отмечают, что Кинг-Конг настоящий добряк, попросту «большой, сильный щенок». Водяной буйвол любит плескаться в пруду, жевать бананы и солому, носиться по ферме и играть с людьми. А ещё он очень любит, когда его чешут.

Малыш всё ещё живет на ферме вместе с родителями, которых уже обогнал по росту, и съедает около 35 кг пищи в день.

По словам фермеров, Кинг-Конг очень дружелюбный, и все работники его очень любят.

Самый высокий буйвол в мире: двухметровый Кинг-Конг
Фото: Guinness World Records

Самый высокий буйвол в мире: двухметровый Кинг-Конг
Фото: Guinness World Records
  • Сегодня, 10:52
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