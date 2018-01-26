Министерством финансов Приднестровской Молдавской Республики утверждён План законопроектной деятельности на 2025 год, в котором определены приоритетные направления разработки и внесения изменений в законодательные акты, регулирующие бюджетную, налоговую и финансовую политику республики. Документ включает ряд инициатив, направленных на совершенствование налоговой системы, оптимизацию бюджетного процесса и упрощение налогового администрирования, сообщается на сайте ведомства.
Одним из ключевых направлений является перераспределение полномочий в сфере налогового администрирования. В соответствии с запланированными изменениями в Закон «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» и Закон «Об основах налоговой системы в Приднестровской Молдавской Республике» предусматривается исключение полномочий администраций сёл и посёлков по сбору местных налогов. Эти изменения позволят систематизировать процесс налогового администрирования, передав его в ведение Государственной налоговой службы, что обеспечит более прозрачное управление налоговыми поступлениями и улучшит финансовую стабильность муниципальных образований.
В области налогового законодательства предусмотрена корректировка порядка зачисления акцизного сбора в бюджеты различных уровней. В рамках изменений в Закон «Об акцизах» будет закреплён порядок распределения акцизного сбора в соответствии с нормативами отчислений, установленными законом о республиканском бюджете.
Также запланированы изменения в Закон «О налоге на доходы организаций», которые предполагают упрощение механизма зачисления платежей по налогу на доходы организаций. В частности, будет исключена норма, согласно которой такие платежи распределяются по видам деятельности организации, что позволит налогоплательщикам упростить расчёты и снизить административную нагрузку.
Значительная часть запланированных инициатив касается системы специальных налоговых режимов. В течение 2025 года будут внесены изменения в законодательство о самозанятых гражданах, патентной системе налогообложения и упрощённой системе налогообложения. Эти меры направлены на актуализацию налогового режима с учётом правоприменительной практики и экономических условий, а также на создание благоприятных условий для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.
Законопроекты будут разрабатываться в установленные сроки в течение 2025 года в соответствии с положениями законодательства Приднестровской Молдавской Республики.