В январе 2025 года инфляция в Приднестровье составила порядка одного процента. За обозначенный период наиболее подорожали тарифы на услуги – два процента. Стали дороже продукты питания – почти на один процент, а непродовольственные товары – немногим менее половины процента, пишет newspmr.com.
Соответствующие данные представила Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики.
Индексы потребительских цен за январь 2025 года: - на продовольственные товары – 100,88%; - на непродовольственные товары – 100,40%; - тарифы на услуги – 102,02%; - сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 100,96%.
Январская инфляция
По итогам отчетного месяца в Приднестровье зафиксирована инфляция. Общее повышение общего уровня цен на товары и услуги в течение месяца около одного процента.
Продовольствие стало дороже почти на один процент. Больше всего подорожали: хлебобулочные изделия; плодоовощная продукция, включая картофель; масло растительное; мука; кондитерские изделия; крупа и бобовые; мед; консервы овощные. Подешевели: яйца; цитрусовые фрукты; грибы свежие; консервы рыбные; сахар.
Непродовольственные товары подорожали на четыре десятых процента. Наиболее повысились в цене: печатные издания; табачные изделия; горюче-смазочные материалы; ткани хлопчатобумажные; хозтовары; бельевой трикотаж; галантерея; товары бытовой химии; строительные материалы; игрушки. Снизились в цене: средства связи; персональные компьютеры; телерадиотовары; медикаменты.
Тарифы на услуги выросли на два процента. Больше всего подорожали: услуги пассажирского транспорта; услуги связи; услуги физической культуры и спорта; ремонт обуви, услуги парикмахерских; ритуальные услуги; услуги образования; услуги фотоателье. Подешевели: медицинские услуги; ветеринарные услуги; газ сжиженный; услуги дошкольного воспитания.
Годом ранее январский сводный индекс потребительских цен составил 101,57%. В январе 2024 года наиболее подорожали тарифы на услуги – на 5,19%. Продуктовые цены выросли на 0,84%, а непродовольственные товары – на 0,18%.