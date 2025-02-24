Президент провел селекторное совещание с руководителями органов госвласти и управления. С докладами о положении дел выступили главы государственных администраций городов и районов республики. Социальные обязательства везде выполняются своевременно и в полном объеме – где-то своими силами и средствами, в некоторых районах с помощью привлеченных из республиканской казны трансферов. На местах работают над проектами муниципальных бюджетов. Организации отчитываются о деятельности по итогам 2024 года, сообщает пресс-служба Президента ПМР.
Среди общих вопросов, поднятых на совещании, – организация питания в образовательных учреждениях. Главы проинформировали о результатах проведенных проверок, обеспеченности кухонными работниками, подвижках и сохраняющейся потребности в обновлении пищеблоков. Отмечено, что в Тирасполе этот вопрос закрыли благодаря действию муниципальной целевой программы. Говорили и о том, что к каждому объекту нужен свой подход. Не всегда есть необходимость полной замены оборудования, которая в комплексе с проведением ремонтных работ обходится в 500-600 тысяч рублей. Иногда есть смысл отказаться от профессиональной техники, отдав предпочтение бытовой, – она дешевле и менее энергоемкая (речь идет о малокомплектных школах и детских садах). В некоторых случаях достаточно заменить отдельные агрегаты или даже детали, которые могут изготовить местные производители.
Еще одна тема, имеющая отношение к сфере просвещения, – медицинское обслуживание школьников и воспитанников детских садов. Президент подчеркнул, что именно от медработников зависит, будет ли своевременно пресечено распространение в детском социуме вирусов. Вадим Красносельский напомнил о пандемийной практике термометрии, отметив, что это эффективный способ профилактики и недопущения роста детской заболеваемости. Школьная медсестра обязана контролировать, чтобы ребенок с признаками болезни был изолирован и в обязательном порядке направлен на прием к участковому врачу.
Обсуждали на совещании озеленение. Эта работа должна быть системной и всесезонной, подчеркнул Глава государства. Он также напомнил о законодательном требовании высаживать два дерева взамен одного ликвидированного. Это касается не только озеленителей, но и правонарушителей, которые привлечены к ответственности за незаконную рубку деревьев. Они обязаны за свой счет приобрести саженцы и укоренить их – в двойном количестве. Говорили участники рабочей дискуссии и о том, что уходово-озеленительные работы должны быть безотходными. Срезаемые ветки, сучья, биологически отжившие деревья должны использоваться в качестве твердого топлива. Завод «Электромаш» изготавливает специализированное оборудование для их переработки, в том числе для создания пеллетов из древесных отходов.
Речь также шла о подготовке различного рода культурно-массовых мероприятий. Предыдущая неделя была посвящена Дню защитника Отечества, сейчас – Масленая неделя, после начнется фестиваль «Мэрцишор».