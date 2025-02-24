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ЕС планирует интегрировать энергетический рынок Украины и Молдавии

ЕС планирует интегрировать энергетический рынок Украины и Молдавии
фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Евросоюз планирует полностью интегрировать энергетический рынок Украины и Молдавии к концу 2026 года. Об этом говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, опубликованном на сайте органа исполнительной власти ЕС, передает gazeta.ru.

«Мы подготовили амбициозный пакет по энергетической безопасности. Цель — обеспечить устойчивую, безопасную и конкурентоспособную энергетическую систему для Украины. Мы полностью интегрируем рынок электроэнергии Украины и Молдовы с нашим рынком электроэнергии к концу следующего года. И мы воспользуемся всем потенциалом огромных газовых хранилищ Украины, 80% которых расположены вблизи государств — членов ЕС», — заявила она, отметив, что это принесет доход Украине.

Фон дер Ляйен добавила, что Евросоюз также намерен ускорить инвестиции в украинскую возобновляемую энергетику.

«Все эти усилия приведут к большей энергетической безопасности как для Украины, так и для Европейского союза», — заключила глава ЕК.

На прошлой неделе минэнерго Украины вводило ограничения на подачу электроэнергии для промышленности.

Ранее в Молдавии заявили, что власти Кишинева пытаются переложить вину за энергокризис на РФ.
  • 24-02-2025, 12:29
  • DTV
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