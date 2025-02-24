Dnestr.TV

 
0

ЕС отключил 13 российских банков от SWIFT и запретил импорт алюминия из РФ

ЕС отключил 13 российских банков от SWIFT и запретил импорт алюминия из РФ
Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

16-й пакет санкций Евросоюза против России, приуроченный к третьей годовщине боевых действий на Украине, предполагает запрет доступа к системе SWIFT еще для 13 российских банков. Запрещается также импорт первичного алюминия из России и вещание в Европе восьми российских СМИ. Всего в черный список внесено 48 физических и 35 юридических лиц, передает kommersant.ru.

16-й пакет санкций ЕС включает:

расширение на 74 позиции списка судов, которые ЕС считает частью теневого флота. Всего под санкциями находится 153 судна;

отзыв лицензии на вещание: EADaily, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Фонд стратегической культуры и «Красная звезда»;

запрет на оказание строительных услуг, включая гражданское проектирование;

допограничения на экспорт товаров и технологий. Речь идет в том числе о ПО, связанном с разведкой нефтяных и газовых месторождений;

запрет европейскому бизнесу осуществлять трансакции с несколькими российскими портами и аэропортами, а также экспортировать в РФ самолеты и авиационные технологии;

ограничения на продажу игровых консолей, джойстиков и авиасимуляторов, которые могут быть использованы в качестве контроллеров для дронов;

запрет для кредитных и финансовых организаций за пределами РФ на трансакции с использованием Системы передачи финансовых сообщений Центробанка РФ (какие 13 банков попали под санкции, не уточняется);

запрет на хранение нефти и нефтепродуктов из РФ на территории ЕС;

запрет на экспорт в Россию соединений хрома и химических прекурсоров для хлорпикрина.

Помимо этого 53 компании добавлены в список юрлиц, участвующих в обходе санкций против России. Только треть этих фирм российские, остальные находятся в третьих странах — в Китае, Индии, Казахстане, Сингапуре, Турции, ОАЭ и Узбекистане. Утверждается, что компании причастны к «обходу торговых ограничений или закупке чувствительных товаров».

Лусине Баласян, kommersant.ru
  • 24-02-2025, 12:36
  • DTV
  • Просмотров: 198
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Украине впервые взыскали ущерб за экологический вред ...
  • Вадим Красносельский принял делегацию во главе со Специ ...
  • Утверждён План законопроектной деятельности Министерств ...
  • На должность Военного прокурора ПМР назначен подполковн ...
  • В Молдове доллары строго образца принимаются к обмену н ...
  • ВОЗ предложила наносить на алкоголь предупреждение о ри ...
  • Самый высокий буйвол в мире: двухметровый Кинг-Конг
  • Состоялась встреча экспертных групп по вопросам транспо ...
  • Республиканцы внесли законопроект о выходе США из ООН
  • В МИД прошло заседание отчетной коллегии за 2024 год

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Украине впервые взыскали ущерб за экологический вред ...
  • Вадим Красносельский принял делегацию во главе со Специ ...
  • Утверждён План законопроектной деятельности Министерств ...
  • На должность Военного прокурора ПМР назначен подполковн ...
  • В Молдове доллары строго образца принимаются к обмену н ...
  • ВОЗ предложила наносить на алкоголь предупреждение о ри ...
  • Самый высокий буйвол в мире: двухметровый Кинг-Конг
  • Состоялась встреча экспертных групп по вопросам транспо ...
  • Республиканцы внесли законопроект о выходе США из ООН
  • В МИД прошло заседание отчетной коллегии за 2024 год
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM