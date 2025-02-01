В Приднестровье продолжается работа над привлечением инвестиций в производство энергии за счет возобновляемых источников. В соответствии с Распоряжением Президента «О мерах, направленных на развитие энергетики и стимулирование внедрения производства электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии в ПМР» Правительство разработало ряд законодательных инициатив, которые позволят представителям «зеленой» энергетики получить преференции. Документы представили Премьеру, сообщает пресс-служба Правительства.
Одним из таких законопроектов предлагается признать производство энергии из возобновляемых источников приоритетным направлением деятельности в Приднестровье. Представляя инициативу, Первый заместитель Председателя Правительства – министр экономического развития Сергей Оболоник пояснил, основная цель проекта – стимулирование производства электрической энергии с использованием альтернативных источников. Он отметил, это поможет компенсировать дефицит энергии через использование альтернативных и энергосберегающих технологий, а также обеспечит комплексную организацию работ в этой области. Кроме того, проект направлен на создание благоприятных условий и механизмов стимулирования инвесторов и отечественных предпринимателей. Речь о льготах по уплате налогов и сборов, инвестиционных субсидиях и других мерах.
«Социально-экономическими последствиями принятия данного проекта закона станет увеличение количества привлечённых в республику инвестиций, вовлеченных в деловой оборот. А также стабилизация экономической ситуации республики, в том числе в части увеличения энергоэффективности, энергозащищенности и ликвидации дефицита энергии», – пояснил Вице-премьер.
Кроме того, налоговые льготы для предприятий «зеленой» энергетики предложено закрепить в законах «О налоге на доходы организаций» и «О плате на землю». Подробнее об инициативе рассказала заместитель Председателя Правительства – министр финансов Алена Рускевич. Согласно разработанным дополнениям, организации, занимающиеся строительством, производством и эксплуатацией станций по генерации «зеленой» энергии и реализацией данной электроэнергии, будут освобождены от уплаты налога на доходы сроком на пять лет. Льгота будет действовать с первого числа месяца, в котором была впервые получена выручка от реализации.
«Также предлагается освободить от уплаты земельного налога юридических лиц, являющихся собственниками генерирующего оборудования или установок, производящих электроэнергию из возобновляемых источников энергии, в отношении земельных участков, предоставленных в пользование, в том числе в аренду, для целей размещения оборудования или установок, производящих электрическую энергию из возобновляемых источников энергии, на срок 5 лет с первого числа месяца, в котором оборудование или установки, введены в эксплуатацию с соблюдением требований законодательства», – дополнила министр.
В свою очередь Глава Правительства Александр Розенберг акцентировал внимание на необходимости проработки тарифной политики в сфере «зеленой» энергетики. По мнению Премьера, важно работать на опережение, формируя условия, которые позволят инвесторам точно понимать, на что они могут рассчитывать.
«Необходимо выработать тарифы по «зеленой» энергетике, чтобы для инвесторов было понятно при строительстве солнечной электростанции, на что готово государство, по каким тарифам будет закупаться электроэнергия, каким образом она будет передаваться, транспортироваться, распределяться. Эти документы нам необходимо принять, чтобы потенциальные инвесторы уже понимали и могли, скажем так, рассчитывать свой бизнес-план», – отметил Александр Розенберг, дав соответствующие поручения.
Также члены Правительства рассмотрели законодательную инициативу, которая позволит упростить декларирование оборудования, которое производит электрическую и тепловую энергию из возобновляемых источников энергии или с использованием твердого топлива. Соответствующие изменения и дополнения предложено внести в Таможенный кодекс ПМР. В случае принятия парламентариями предложения Правительства, такое оборудование будут относить к категории товаров, для которых можно использовать специальную таможенную процедуру с неполным таможенным декларированием, что упростит его импорт.
Александр Розенберг подчеркнул важность принятия подготовленных законопроектов и призвал членов Правительства активно заниматься развитием зеленой энергетики в подведомственных сферах. Он отметил, что решение проблем дефицита электроэнергии и высвобождения газа для промышленности напрямую зависит от скорейшего перехода на альтернативные источники энергии. Также он нацелил не откладывать подготовку к следующему отопительному сезону.
«В рамках работы на среднесрочную перспективу мы должны ставить вопрос, чтобы максимально исключить потребление газа там, где его можно заменить альтернативными источниками. И уже сегодня нам нужно готовиться к следующему отопительному сезону. Сейчас нужно начинать это делать. Надеюсь, что в краткосрочном периоде наша законодательная инициатива будет поддержана Верховным Советом. Мы должны сделать прорыв в переходе на возобновляемые источники энергии. Кроме того, мы должны продолжить работу по переводу теплоснабжения на использование твёрдотопливных котлов. Этот вопрос никто не снимает, он остается актуальным сегодня», – подчеркнул Премьер.
Все законопроекты в ближайшее время будут направлены в Верховный Совет для изучения