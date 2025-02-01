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Le Figaro: в ЕС хотят заключить с Киевом свое соглашение о полезных ископаемых

Le Figaro: в ЕС хотят заключить с Киевом свое соглашение о полезных ископаемых
фото: Yves Herman / Reuters

Вице-председатель Еврокомиссии Стефан Сежурне не представил условия потенциального соглашения и минералы, на которые претендуют страны сообщества

Страны ЕС обсуждают с Киевом собственное соглашение по разработке недр Украины и добыче редкоземельных металлов отдельно от США. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на заявление вице-председателя Еврокомиссии и еврокомиссара, ответственного за процветание и индустриальную стратегию ЕС, Стефана Сежурне, пишет ТАСС.

"21 из 30 критически важных минералов, которые нужны Европе, могут быть предоставлены Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства", - заявил Сежурне по итогам переговоров в Киеве, прошедших 24 февраля в Киеве при участии главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Условия потенциального соглашения он не представил, как и минералы, на которые претендуют страны ЕС.

В начале февраля президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон заинтересован в получении редкоземельных металлов с Украины. 12 февраля министр финансов США Скотт Бессент передал Зеленскому в Киеве текст соглашения о полезных ископаемых. Зеленский, ранее отмечавший готовность заключить сделку, не подписал его ни во время встречи с Бессентом, ни позднее в Мюнхене на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Зеленский утверждает, что в предложенном варианте отсутствуют гарантии безопасности. Однако 21 февраля помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Зеленский подпишет соглашение с Соединенными Штатами в ближайшем будущем. После этого источники в офисе Зеленского заявили украинским СМИ, что документ все еще нуждается в доработке, а сам Зеленский на пресс-конференции 23 февраля заявил, что "не хочет подписывать" соглашение с США, так как за него, по его утверждению, будут расплачиваться 10 поколений украинцев.
  • Вчера, 10:39
  • DTV
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