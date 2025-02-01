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Кишинёвский аэропорт вошёл в топ самых успешных в Европе

Кишинёвский аэропорт вошёл в топ самых успешных в Европе
фото: wikipedia.org

Международный аэропорт Кишинева (AIC) занимает свое место среди самых эффективных европейских аэропортов в категории 1-10 миллионов пассажиров в год, согласно последнему отчету ACI Europe.

В 2024 году пассажиропоток в аэропорту Кишинева увеличился на 46% по сравнению с предыдущим годом, что позволило ему занять второе место в Европе, после аэропорта Тираны (+47,3%), сообщает Noi.md со ссылкой на Mold-street.

В прошлом году аэропорт установил рекорд, обслужив 4,14 миллиона пассажиров, а на 2025 год планирует достичь отметки в 5 миллионов. Рост пассажиропотока был поддержан расширением сети маршрутов и увеличением числа авиакомпаний, их стало 33 в 2024 году.

В январе 2025 года аэропорт Кишинева обслужил 330 233 пассажира, что на 62% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Отчет ACI Europe показывает, что в 2024 году европейские аэропорты обслужили 2,5 миллиарда пассажиров, превысив допандемийные уровни (+1,8% по сравнению с 2019 годом). Однако почти половина европейских аэропортов остаются ниже допандемийных объемов из-за изменений в мобильности и роста железнодорожных перевозок.

Лондонский аэропорт Хитроу стал самым загруженным аэропортом Европы в 2024 году (83,9 миллиона пассажиров), за ним следуют аэропорты Стамбула (80,1 миллиона) и Парижа Шарля де Голля (70,3 миллиона).
  • Вчера, 10:42
  • DTV
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