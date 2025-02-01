Решение о корректировке предельных уровней тарифов принято в ходе заседания Правительства. Изменения коснутся газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Необходимо отметить, что рост цен пройдет в щадящем режиме, учитывая уровень доходов граждан, сообщает пресс-служба Правительства ПМР.
Корректировка тарифов обусловлена изменением механизма расчета экономически обоснованной цены на природный газ. Теперь на стоимость газовой составляющей, которая учитывается при расчете тарифов, напрямую влияют расходы Приднестровья на закупку и транспортировку голубого топлива. В условиях текущей экономической ситуации республика вынуждена приобретать газ за кредитные средства.
«Мы сегодня приобретаем газ. Приобретаем, я акцентирую на этом внимание, из заемных средств. Эти средства носят возвратный характер. Это нужно понимать. Сегодня сама структура стоимости газа изменилась. Изменились и затраты, связанные с его доставкой. Мы уже не получаем его напрямую, мы получаем его через много стран. Каждое прохождение определенной границы накладывает соответствующие затраты», – пояснил Глава Правительства Александр Розенберг.
Ранее стоимость газовой составляющей составляла для ряда потребителей 1 рубль за тысячу кубометров. Теперь она будет соответствовать текущим экономическим реалиям и составит 1 156,65 руб. за тысячу кубометров. Пропорциональное повышение предусмотрено для отдельных промышленных и иных потребителей, у которых тариф ранее был ниже указанного уровня.
Говоря о повышении стоимости коммунальных услуг для населения, первый заместитель Председателя Правительства – министр экономического развития Сергей Оболоник отметил:
«Эти изменения связаны с целым рядом факторов. Не только с условиями доставки природного газа, но и объемом производства электрической энергии, ее поставок на экспорт. А также объемом генерации электрической энергии Молдавской ГРЭС, которые сегодня в три раза ниже ранее вырабатываемых».
В результате с 1 марта 2025 года тариф на электричество установлен в сумме 1,39 руб. за 1 кВт⋅ч. Стоит отметить, что за потребление сверх отведенного лимита сохранится такая же стоимость – 1,39 руб.
Фактическая сумма к оплате за газ для жителей составит 1,70 руб. за один кубический метр.
Водоснабжение также подорожает до 9,75 руб. за кубометр. Аналогичная ситуация с водоотведением: утвержденный тариф – 10,23 руб. за кубометр.
Стоимость теплоснабжения возрастет до 730,42 руб. за 1 гигакалорию.
Как пояснил Сергей Оболоник, тариф по централизованному теплоснабжению рассчитывается по итогам отопительного сезона. В ближайшем периоде уровень соответствующих тарифов сохранится практически на том уровне, который подлежал оплате. Поскольку в проходящем отопительном периоде первые три месяца: октябрь, ноябрь, декабрь – применялся старый тариф, в январе – нулевая ставка без оплаты, февраль – старый тариф, и только в апреле за март граждане заплатят по новому тарифу.
«Предлагаемые настоящим проектом тарифы на коммунальные услуги соразмерны аналогичным тарифам, действующим в Российской Федерации, и существенно ниже тарифов, действующих в Республике Молдова», – обратил внимание присутствующих руководитель Минэкономразвития.
На данном этапе государство готово снизить тариф на 18,3% в сфере водоотведения, что обеспечит его уменьшение с 10,23 руб. до 8,36 руб. за кубометр. Общий объем субсидий по данному направлению за 10 месяцев 2025 года составит 17,5 млн рублей.
Изменение стоимости коммунальных услуг затрагивает и бизнес-сектор, в том числе агропромышленный комплекс. В ходе обсуждения Глава Правительства отметил, что государственная поддержка ранее способствовала развитию сельхозпроизводителей, однако в текущих условиях предприятия должны адаптироваться к рыночной среде, внедряя современные методы ведения хозяйственной деятельности.
«Мы сегодня устанавливаем тарифы, исходя из тех условий, которые складываются у нас в экономике, в государстве. Насколько мы сегодня способны обеспечить, такой тариф и есть», – констатировал Александр Розенберг.
Согласно принятым решениям, предельный тариф на централизованное водоснабжение для орошения сельскохозяйственных земель увеличится на 44,83% и составит 2,52 руб. за кубометр воды.
Отдельно Премьер остановился на работе промышленного сектора, который по-прежнему не получает газ, простаивает. Из-за этого объем производства в начале текущего года сократился на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
В таких условиях важно максимально сохранять имеющиеся ресурсы и по возможности переходить на альтернативные источники генерации энергии. Александр Розенберг подчеркнул, что государство, а вместе с ним и бизнес, должны чутко реагировать на изменение ситуации в энергетике, чтобы высвободившийся объем газа направить крупнейшим налогоплательщикам. Бесперебойная работа реального сектора позволит обеспечить бюджет налогами для исполнения всех социальных обязательств.