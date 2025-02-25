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СБ ООН одобрил американскую резолюцию по Украине

СБ ООН одобрил американскую резолюцию по Украине
фото: Getty Images / Anadolu/Selcuk Acar

Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине, отклонив все поправки, передает корреспондент РИА Новости.

За резолюцию проголосовали десять стран, в том числе Россия, КНР и США, еще пять воздержались. Против не проголосовал никто.

Авторы резолюции "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной"; заявляют, что главная цель ООН "заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров"; "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и РФ".

При этом документ был принята в исходном виде, СБ ООН отклонил поправки европейских стран с антироссийской риторикой. Также были отклонены и российские поправки. Одной из них Москва призывала устранить "коренные причины" кризиса.

В понедельник по американскому документу проголосовала Генассамблея ООН. Тем не менее предложенный США текст претерпел значительные изменения — из-за поправок западных стран, которые одобрила ГА, в результате он лишился нейтрального звучания. К примеру, с подачи западных стран "конфликт между Россией и Украиной" (как предлагали называть его США) в документе стал "полномасштабным вторжением России на Украину". Постпред при ООН Василий Небензя назвал резолюцию "антироссийской бумажкой".

Резолюции Совбеза ООН, в отличие от резолюций Генассамблеи, обязательны к исполнению.

Ранее в понедельник Генассамблея ООН одобрила антироссийский текст, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к России прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных российских граждан, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции никоим образом не осуждаются и не упоминаются, пишет издание.

Небензя назвал резолюцию по Украине отправной точкой на пути к миру

Несмотря на то, что принятая Совбезом ООН американская резолюция по Украине не идеальна, она все равно может стать отправной точкой на пути к мирному урегулированию кризиса, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, пишет interfax.ru.

"Принятый сейчас текст не идеален, но это, по сути, первая попытка принять конструктивный и ориентированный в будущее продукт Совета, говорящий о пути к миру, а не раздувающий конфликт", - заявил он в ходе заседания СБ ООН.

При этом Небензя подчеркнул, что Москва видит принятый текст "лишь как отправную точку" в мирном урегулировании украинского кризиса.

Ранее СБ ООН принял предложенную США резолюцию по ситуации на Украине, которая не называет РФ агрессором и не упоминает неприкосновенность территориальной целостности Украины. Россия поддержала резолюцию.

Предложенные РФ и другими странами поправки были отклонены.


  • Вчера, 10:58
  • DTV
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