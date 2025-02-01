Dnestr.TV

 
0

Минимум для жизни на январь 2025 года

Минимум для жизни на январь 2025 года

Министерство по социальной защите и труду представило данные о величине прожиточного минимума в Приднестровской Молдавской Республике за предыдущий месяц.

В январе 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем он увеличился: для пенсионера – на 1,66%; в среднем на ребенка – на 2,24%; в среднем для трудоспособного населения – на 1,86%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума увеличился на 1,90%, пишет newspmr.com.

Сводный индекс потребительских цен (инфляция) за январь 2025 года составил 100,96% (январь 2024 г. – 101,57%).

По сравнению с январем 2024 года величина прожиточного минимума в Приднестровье выросла: для пенсионера – на 5,91%; в среднем для трудоспособного населения – на 6,10%; в среднем на ребенка – на 8,03%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума увеличился на 6,36%.

Согласно расчетам Минсоцзащиты ПМР, величина прожиточного минимума за январь 2025 года по социально-демографическим группам населения составила:

- для трудоспособного населения – 2 192 руб. (2 152 руб. – в декабре 2024 года);
- для мужчин от 16 до 59 лет – 2 278 руб. (2 237 руб.);
- для женщин от 16 до 54 лет – 2 098 руб. (2 059 руб.);
- для пенсионеров – 1 719 руб. (1 691 руб.);
- в среднем на одного ребёнка – 2 192 руб. (2 144 руб.);
- для детей в возрасте до 6 лет – 1 880 руб. (1 857 руб.);
- для детей от 7 до 15 лет – 2 353 руб. (2 312 руб.);
- в среднем на душу населения – 2 041 руб. (2 003 руб.)

Как отметили в ведомстве, увеличение размера прожиточного минимума в январе 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем связано с инфляционными процессами за счет увеличения цен на продовольственные и непродовольственные товары, а также роста тарифов на услуги.

Состав прожиточного минимума

Прожиточный минимум – это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (54,3% в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (18,5%) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (25,5%), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).

Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.

Состав потребительской корзины пересматривается Министерством по социальной защите и труду ПМР по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.

  • Вчера, 11:10
  • DTV
  • Просмотров: 148
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Украине впервые взыскали ущерб за экологический вред ...
  • Вадим Красносельский принял делегацию во главе со Специ ...
  • Утверждён План законопроектной деятельности Министерств ...
  • На должность Военного прокурора ПМР назначен подполковн ...
  • В Молдове доллары строго образца принимаются к обмену н ...
  • ВОЗ предложила наносить на алкоголь предупреждение о ри ...
  • Самый высокий буйвол в мире: двухметровый Кинг-Конг
  • Состоялась встреча экспертных групп по вопросам транспо ...
  • Республиканцы внесли законопроект о выходе США из ООН
  • В МИД прошло заседание отчетной коллегии за 2024 год

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Украине впервые взыскали ущерб за экологический вред ...
  • Вадим Красносельский принял делегацию во главе со Специ ...
  • Утверждён План законопроектной деятельности Министерств ...
  • На должность Военного прокурора ПМР назначен подполковн ...
  • В Молдове доллары строго образца принимаются к обмену н ...
  • ВОЗ предложила наносить на алкоголь предупреждение о ри ...
  • Самый высокий буйвол в мире: двухметровый Кинг-Конг
  • Состоялась встреча экспертных групп по вопросам транспо ...
  • Республиканцы внесли законопроект о выходе США из ООН
  • В МИД прошло заседание отчетной коллегии за 2024 год
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM