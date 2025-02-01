Министерство по социальной защите и труду представило данные о величине прожиточного минимума в Приднестровской Молдавской Республике за предыдущий месяц.
В январе 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем он увеличился: для пенсионера – на 1,66%; в среднем на ребенка – на 2,24%; в среднем для трудоспособного населения – на 1,86%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума увеличился на 1,90%, пишет newspmr.com.
Сводный индекс потребительских цен (инфляция) за январь 2025 года составил 100,96% (январь 2024 г. – 101,57%).
По сравнению с январем 2024 года величина прожиточного минимума в Приднестровье выросла: для пенсионера – на 5,91%; в среднем для трудоспособного населения – на 6,10%; в среднем на ребенка – на 8,03%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума увеличился на 6,36%.
Согласно расчетам Минсоцзащиты ПМР, величина прожиточного минимума за январь 2025 года по социально-демографическим группам населения составила:
- для трудоспособного населения – 2 192 руб. (2 152 руб. – в декабре 2024 года); - для мужчин от 16 до 59 лет – 2 278 руб. (2 237 руб.); - для женщин от 16 до 54 лет – 2 098 руб. (2 059 руб.); - для пенсионеров – 1 719 руб. (1 691 руб.); - в среднем на одного ребёнка – 2 192 руб. (2 144 руб.); - для детей в возрасте до 6 лет – 1 880 руб. (1 857 руб.); - для детей от 7 до 15 лет – 2 353 руб. (2 312 руб.); - в среднем на душу населения – 2 041 руб. (2 003 руб.)
Как отметили в ведомстве, увеличение размера прожиточного минимума в январе 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем связано с инфляционными процессами за счет увеличения цен на продовольственные и непродовольственные товары, а также роста тарифов на услуги.
Состав прожиточного минимума
Прожиточный минимум – это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (54,3% в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (18,5%) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (25,5%), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).
Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.
Состав потребительской корзины пересматривается Министерством по социальной защите и труду ПМР по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.