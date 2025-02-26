Румынский политик Джеорджеску доставлен в прокуратуру для допроса
Экс-кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску был задержан в среду и доставлен в прокуратуру для проведения допроса, передает sputniknews.ru.
Как сообщают румынские СМИ, задержание прошло на улице после того, как автомобиль политика остановили в дороге. Утром в этот же день правоохранители провели обыски у соратников и близкого окружения Джеорджеску.
"Кэлин Джорджеску был остановлен на дороге, его доставили в Генеральную прокуратуру на допрос. По данным судебных источников, час назад прокуроры выдали ордер на арест. На основании этого ордера на арест начался розыск", — указано в материале.
Как сообщает ria.ru политика, по предварительным данным, доставили в прокуратуру для дачи показаний по делу, связанному с финансированием его предвыборной кампании в прошлом году.
Как уточнило агентство Mediafax со ссылкой на судебные источники, Джорджеску допросили в качестве подозреваемого.
"По данным источников, Джорджеску подозревается в создании фашистской организации по разрушению конституционного строя и незаконном финансировании избирательной кампании", — указали в материале.
В среду утром в нескольких населенных пунктах Румынии провели обыски у людей из окружения политика. Расследование ведется по обвинениям в ложных сведениях об источниках финансирования избирательной кампании, распространении заведомо ложной информации, действиях, направленных против конституционного строя, несоблюдении режима оборота оружия и боеприпасов, а также пиротехнических средств.
Напомним, Джеорджеску набрал наибольшее количество голосов (22,94%) в первом туре выборов президента Румынии, которые прошли 24 ноября 2024 года. Его оппонентом стала Елена Ласкони, за которую проголосовало 19,18% избирателей. Второй тур был запланирован на 8 декабря того же года, но за два дня до него Конституционный суд аннулировал результаты голосования и принял решение полностью возобновить избирательный процесс по выборам президента страны.
Новые выборы президента Румынии должны были пройти в мае этого года. Ранее Джеорджеску заявил в соцсетях о намерении вновь выдвинуть свою кандидатуру на высший пост в государстве.
Маск осудил задержание кандидата в президенты Румынии Джеорджеску, пишет ria.ru Американский предприниматель Илон Маск осудил и назвал "полным бардаком" задержание кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску.
"Они просто задержали человека, который набрал наибольшее количество голосов на президентских выборах в Румынии. Это полный бардак", - написал Маск в своём аккаунте в социальной сети Х.