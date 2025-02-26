В рамках реализации полномочий Правительства в области информационных технологий, в том числе обеспечения реализации единой государственной политики в этой сфере, глава Минцифры Александр Димитрогло провел установочное заседание вновь образованной межведомственной рабочей группы.
Ее ключевыми целями является эффективное внедрение и применение уже созданных IT-продуктов, используемых в системе госуправления, координация между всеми субъектами – органами власти и управления, и рост уровня цифровизации в этой сфере, сообщается на сайте Правительства.
Состоявшее заседание является установочным, оно призвано обозначить ближайшую перспективу, фронт работы и существующие актуальные проблемы.
Как отметил глава Минцифры, открывая совещание, в рамках реализации плана админреформы, активная работа по цифровизации деятельности органов госвласти и управления была начата 5-6 лет назад.
«Применение электронных систем – это сегодня уже обычная реальность. На новом этапе руководством Правительства принято решение о необходимости усиления координации в раках цифровизации госуправления и выработки системного подхода», – отметил глава Минцифры.
В ходе совещания рабочей группой было рассмотрено несколько актуальных вопросов, связанных с развитием цифровизации системы госуправления и формирования единых правил и подходов в этой сфере.
В частности, речь шла о реализации принятого Правительством по инициативе Минцифры распоряжения об утверждении формы Паспорта Государственного информационного ресурса.
По словам руководителя ведомства, чтобы эффективно внедрять информационные системы, увеличивать качество реализации функций органов госвласти, необходимо понять, какими электронными инструментами сегодня обладают ведомства, насколько эти инструменты допускают их доработку, какие данные и как в них обрабатываются.
«Ответы на эти вопросы позволят перейти к дальнейшей реализации единого подхода при внедрении и использовании IT-продуктов в органах власти. Сегодня это достаточно большой набор инструментов, в том числе сайты, базы данных, информационные системы, электронные реестры, то есть любое ПО, которое было создано и используется органами госвласти», – пояснил министр.
Он уточнил, что при реализации данного распоряжения госорганам необходимо будет оформить документы на все программное обеспечение, которые ими используется в своей повседневной деятельности. После чего будет проведен анализ полученной информации и выработаны предложения по систематизации имеющихся государственных электронных ресурсов, в том числе может быть введен запрет на эксплуатацию любого государственного информационного ресурса без утверждения его паспорта.
Еще одним вопросом совещания стало обсуждение изменения порядка администрирования информационных систем, как дальнейшее развитие правоотношений в этой сфере.
По словам главы Минцифры, это предполагает возможный перевод части информационных систем на централизованное администрирование, а на сам орган исполнительной власти будет возложена лишь работа с данными.
«Функционирование и хранение сведений будет обеспечивать централизованный орган. Это одна из задач, так как за последние годы количество систем крайне выросло. И чтобы понимать, возможно ли вообще реализовать такой принцип работы и сколько на это понадобится времени, нужна информация как техническая, так и по составу данных», – подчеркнул министр.
Еще одним пунктом обсуждения совещания стал вопрос о необходимости проведения анализа действующих либо разрабатываемых ведомствами Государственных информационных систем, введение в эксплуатацию которых не было официально оформлено.
«Если сейчас идет работа над какими-то электронными ресурсами, необходимо направить об этом в адрес Минцифры информацию, когда планируется создание, кем прорабатывается, цели и задачи, сроки, исполнители, технологии и перечень информации, которая подлежит обработке в ресурсе – какая информация будет у органа и какую информацию ему будет необходимо получать. Это важно для того, чтобы понимать, как готовить другие информационные системы для возможности взаимодействия с новым продуктом», – уточнил Александр Димитрогло.
Кроме того, он напомнил, что Правительством в отношении Государственных информационных систем утверждены новые требования к порядку их создания, развития, ввода в эксплуатацию, использования и вывода из эксплуатации, дальнейшего хранения информации, которая содержится в их базах данных, а также о соблюдении требований защиты информации.
Однако на сегодняшний день проявилось определенное разночтение: какие из систем являются государственными информационными, какие просто информационными. И эта неоднозначность понятий в законах создает определенные проблемы в правоприменительной практике.
«Одной из задач нашей рабочей группы в перспективе этого года будет выработка единого подхода к понятийному аппарату, определения, что является государственной ИС, а что – нет. Понадобится изменение целого ряда законодательных актов в целях унификации формулировок. И, соответственно, те системы, которые по итогам анализа подпадут под Государственные, необходимо будет вводить в эксплуатацию в ускоренном порядке», – проинформировал министр.
Александр Димитрогло также подчеркнул, что органами госвласти на данный момент накоплен в ходе своей работы огромный массив информации. И на первый план выходят задачи по обеспечению ее устойчивого хранения и эксплуатации, защиты от утери или несанкционированного доступа.
«Риски всем понятны, они есть и внешние, и внутренние и для того, чтобы их минимизировать, необходимо проводить ряд мероприятий, которые будут соразмерны нашим возможностям. Наша цель – выработать единый подход, единую политику в этой области. Итогом работы должна стать выработка единого понятного механизма взаимодействия как в области обмена данными, ввода в эксплуатацию и обеспечения информационной безопасности», – подытожил министр.