Дополнения, внесенные в Таможенный кодекс ПМР, расширили возможности крестьянских (фермерских) хозяйств при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
Действующая с 22 февраля норма закрепляет право таможенного декларирования товаров за всеми членами крестьянского (фермерского) хозяйства, включенными в документ о применении упрощенной системы налогообложения. Ранее при перемещении товаров для нужд КФХ декларантом мог выступать только глава фермерского хозяйства, customs.gospmr.orgна сайте ГТК ПМР.
Дополнительно отметим, что при осуществлении внешнеэкономической деятельности крестьянские (фермерские) хозяйства не ограничены в применении таможенных процедур и могут заявлять любую из предусмотренных Таможенным кодексом ПМР, исходя из целей перемещения и использования товаров. В случае затруднений, связанных с подготовкой документов для таможенных целей, фермерам помогут специалисты по таможенному оформлению. Необходимые разъяснения готовы дать и в таможнях.
С 1 января 2024 года индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в форме КФХ, взаимодействуют с таможенными органами только в электронном формате. Это позволило значительно ускорить процесс оформления. В региональных таможнях, а также на иных площадках ведется постоянный рабочий диалог.
В ГТК отмечают: с учетом важности поддержки аграрного сектора таможенники нацелены на дальнейшее оказание содействия.
В настоящий момент, в соответствии с просьбами фермеров, прорабатывается альтернативный порядок электронного декларирования некоторых товаров на таможенных пунктах пропуска, чтобы упростить ввоз запчастей, а также вывоз агрегатов для ремонта в «горячий» сезон. В свою очередь представители фермерского сообщества должны понимать, что шаги навстречу и упрощения не могут означать полную отмену таможенного контроля.