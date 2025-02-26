Целевой сбор на благоустройство, который жители городов и сел уплачивают ежегодно в размере 145 рублей (10 РУ МЗП), не должен идти на содержание органов местного самоуправления и государственных администраций, например, на ремонт административного здания. Эту норму депутаты Верховного Совета закрепят в законе «Об основах налоговой системы в Приднестровской Молдавской Республике», чтобы у правоприменителей было однозначное понимание в этом вопросе. В первом чтении депутаты Верховного Совета приняли соответствующий законопроект своего коллеги – парламентария Виктора Гузуна, сообщает пресс-служба Верховного Совета ПМР.
«Главная цель целевого сбора заключалась в том, чтобы деньги, которые платит население, направлялись на улучшение инфраструктуры и качество жизни граждан. Поэтому для того, чтобы снять все двоякие толкования и понимания со стороны чиновников, на какие цели можно направлять эти деньги, подготовлена инициатива, которая четко теперь расписывает, что целевой сбор на благоустройство нельзя направлять на содержание и финансирование органов госвласти, а только на те цели, которые связаны с развитием благоустройства территории по тем программам, которые будут утверждать местные депутаты», – прокомментировал пресс-службе Верховного Совета председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.
Целевой сбор жители городов платят с 2023 года, а сельчане – с 2013 года. Деньги от сбора могут быть направлены, например, на обустройство детских, спортивных площадок, мест отдыха, на парки, скверы, придомовые территории. Финансирование этих направлений определяется только на основании решения местных Советов народных депутатов. Виктор Гузун рассказал, что в адрес Верховного Совета поступали обращения от местных депутатов различных населенных пунктов с просьбой уточнить, на какие цели могут тратиться деньги целевого сбора на благоустройство с населения.
«В ходе дискуссии, выездных мероприятий, проверочных мероприятий выяснялось, что денежные средства расходуются в том числе по направлениям, как ремонт зданий госадминистраций. Это не говорит о том, что использовались какие-то схемы хищения или схемы увода денежных средства. Нет, но, по нашему мнению, именно средства этого целевого сбора должны быть направлены на развитие инфраструктуры села, на благоустройство этого населенного пункта, чтобы все люди могли получить какие-то блага от этого сбора, они должны увидеть улучшение инфраструктуры и качества жизни на этой территории», – подчеркнул председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.
Законопроект, устраняющий двоякость понимания нормы закона по расходованию целевого сбора на благоустройство, в ближайшее время будет подготовлен профильным комитетом для рассмотрения во втором чтении. В парламенте подчеркнули, что норма предотвратит направление целевых средств на ремонт и техническое оснащение зданий органов власти.