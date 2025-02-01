В прокуратуре города Бендеры под председательством Прокурора ПМР Анатолия Гурецкого состоялось межведомственное совещание по подведению итогов работы за 2024 год.
В совещании также приняли участие руководители и представители местных органов власти и управления, правоохранительных и контролирующих органов, а также личный состав прокуратуры города, сообщается на сайте Прокуратуры ПМР.
Прокурор города Бендеры представил вниманию присутствующих доклад, отражающий основные показатели работы прокуратуры, отдельно остановившись на наиболее актуальных направлениях, требующих повышенного внимания в текущем году.
Характеризуя криминогенную обстановку, прокурор города отметил положительную тенденцию снижения преступлений, совершенных несовершеннолетними, что является результатом активной профилактической работы среди указанной категории граждан, проводимой в 2024 году всеми ответственными за указанное направление органами.
Кроме того, прокурор города обратил внимание на то, что после озвученных в прошлом году на итоговом совещании недостатков в работе инспекции по делам несовершеннолетних, повысилось качество и полнота проводимых проверок, при опросе несовершеннолетних соблюдаются требования уголовно-процессуального законодательства.
В выступлении прозвучали данные о показателях в сфере надзора за следствием и дознанием, была констатирована имеющаяся проблема низкого качества расследования уголовных дел и несоблюдение следователями Бендерского УСК разумных сроков расследования.
По линии общего надзора особое внимание в докладе было уделено результатам приоритетных направлений прокурорской деятельности, по итогам которой были выявлены нарушения требований действующего законодательства, а именно – соблюдение трудового, земельного законодательства, законодательства об образовании и культуре, о правах несовершеннолетних, об обращениях граждан и юридических лиц, а также общественных объединений.
При этом, прокурор отметил, что практика рассмотрения актов прокурорского реагирования по линии общего надзора свидетельствует о том, что органы, предприятия и учреждения предпринимают все необходимые меры, направленные на исполнение требований прокурора. Взаимодействие между прокуратурой города и иными органами государственной власти по всем сферам осуществляется на должном уровне.
О высоком уровне взаимодействия в своем выступлении говорил и Глава Государственной администрации г. Бендеры, поблагодарив работников прокуратуры за продуктивную работу.
В завершение мероприятия Прокурор ПМР обозначил ряд принципиальных задач и направлений работы, требующих большего внимания и усилий в наступившем году, а именно, исполнение на поднадзорной территории налогового и трудового законодательства, а также активизация координационной работы.
Итоги отчетного координационного совещания, указания Прокурора Республики, а также предложения приглашенных лиц нашли свое отражение в проекте соответствующего итогового решения.