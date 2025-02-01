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В Слободзейском районе внедряются альтернативные источники энергии

В Слободзейском районе внедряются альтернативные источники энергии
источник изображение: matriks-pres.com.ua

На сегодняшний день три организации в Слободзейском районе работают над строительством и оборудованием солнечных электростанций. Две из них будут действовать в городе Слободзея, одна в районе села Карагаш, сообщается на сайте Государственной администрации Слободзейского района и г. Слободзея.

Так, СЗАО «Интерднестрком» ведёт полевые работы по строительству солнечной электростанции мощностью 10 тысяч кВт на участке в 19 га в Слободзее. ООО «Рубин» на территории города оборудует солнечную станцию мощностью в 10 кВт, в настоящее время ведутся проектные работы.

В районе села Карагаш запланирована фотоэлектрическая станция мощностью 1000 кВт, её будет строить ООО «Центр-Маркет» на площади в 1,5 га.

Данные объекты будут обеспечивать нужды собственных организаций, однако при выработке электроэнергии сверх своих потребностей готовы поставлять её в государственные электросети.

Кроме этого, рассматривается возможность установки солнечных батарей на здании государственной администрации Слободзейского района и города Слободзея. Это необходимо для обеспечения бесперебойной работы управлений и отделов данного органа власти и компенсации дефицита энергии.

Отметим, что в январе этого года Президент ПМР подписал Распоряжение «О мерах, направленных на развитие энергетики и стимулирование внедрения производства электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии в Приднестровской Молдавской Республике». Организациям, внедряющим «зеленую» энергетику, государство оказывает поддержку. На прошедшем заседании Правительство ПМР одобрило налоговые льготы для таких предприятий. Действует механизм по упрощению импорта соответствующего оборудования.
  • Вчера, 13:51
  • DTV
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