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2 марта в Дубоссарах проведут митинг в память о погибших защитниках ПМР

2 марта в Дубоссарах проведут митинг в память о погибших защитниках ПМР
фото: novostipmr.com

2 марта в Дубоссарах пройдут мероприятия, посвященные 33-й годовщине со дня начала отражения широкомасштабной агрессии Республики Молдова против Приднестровья.

В 10:00 на Мемориале Воинской Славы состоится митинг-реквием.

В 10:30 митинг пройдет у дома № 64 по улице Октябрьской, где установлена гранитная плита в память о первом начальнике дубоссарской милиции Игоре Сипченко – на этом месте он получил смертельное ранение.

Также состоится церемония возложения цветов к месту гибели донского казака Михаила Зубкова и к памятному знаку, установленному у дубоссарского РОВД, сообщает novostipmr.com
  • Вчера, 14:13
  • DTV
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