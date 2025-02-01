2 марта в Дубоссарах пройдут мероприятия, посвященные 33-й годовщине со дня начала отражения широкомасштабной агрессии Республики Молдова против Приднестровья.
В 10:00 на Мемориале Воинской Славы состоится митинг-реквием.
В 10:30 митинг пройдет у дома № 64 по улице Октябрьской, где установлена гранитная плита в память о первом начальнике дубоссарской милиции Игоре Сипченко – на этом месте он получил смертельное ранение.
Также состоится церемония возложения цветов к месту гибели донского казака Михаила Зубкова и к памятному знаку, установленному у дубоссарского РОВД, сообщает novostipmr.com