Сформированный после продолжительных совместных усилий механизм поставки в Приднестровье природного газа продолжает действовать. Договоренность на очередной период достигнута. Газ будет доставлен в республику своевременно. Об этом в своем телеграм-канале написал Президент ПМР Вадим Красносельский.
«Выражаю признательность российской стороне – должностным лицам и коллективу Министерства энергетики Российской Федерации – за понимание ситуации, поддержку и системность проводимой работы, нацеленной на недопущение нового витка энергетической и, как следствие, гуманитарной катастрофы. Адресная благодарность от меня и всего приднестровского народа за личную вовлеченность и прилагаемые усилия заместителю председателя российского Правительства Александру Валентиновичу Новаку», - подчеркнул глава приднестровского государства, пишет novostipmr.com.
Напомним, с 1 января в связи с прекращением транзита российского газа через территорию Украины и неурегулированностью финансовых отношений между ПАО «Газпром» и АО «Молдовагаз» была прервана подача газа в Приднестровье.
В результате в республике были прекращены газоснабжение сёл и частной жилой застройки в городах, подача тепла и горячей воды в многоквартирные дома, действовали веерные отключения электроэнергии. В связи с кризисной ситуацией, сложившейся в энергетике, в ПМР ввели чрезвычайное экономическое положение, и оно будет действовать до 10 марта.
15 января Президент ПМР Вадим Красносельский сообщил, что решение энергокризиса для Приднестровья найдено: Россия готова помочь с организацией поставок газа в республику. Договоренность была достигнута на уровне Министерства энергетики РФ. Однако власти Молдовы начали блокировать поставки голубого топлива, каждый раз ссылаясь на различные надуманные причины.
27 января Еврокомиссия предложила помощь в разрешении энергокризиса в Приднестровье – грант для закупки газа. Несмотря на попытки Кишинёва интерпретировать помощь ЕС в своих интересах, грант всё же был использован по назначению. Поставки голубого топлива за счет этих средств продолжались 10 дней.
14 февраля в республику наконец поступила первая партия газа, закупленного уже благодаря российской кредитной помощи.