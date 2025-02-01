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В Приднестровье стартует месячник против женского рака

В Приднестровье стартует месячник против женского рака
источник фото: Министерство здравоохранения ПМР

По инициативе Министерства здравоохранения в течение марта в Приднестровье будет проводиться профилактическая акция «Врачи – против рака шейки матки».

Акушеры-гинекологи по всей республике организуют приём женского населения с проведением консультаций, осмотром груди и забором материала для цитологического исследования. Запись не требуется. Обращаем внимание, что при себе необходимо иметь одноразовый гинекологический набор и медицинскую карту.

С рекомендациями врачей и графиком приёма специалистами в разных учреждениях республики можно ознакомиться https://minzdrav.gospmr.org/press-tsentr/sobitiya-minzdrava/mesyachnik-protiv-jenskogo-raka.html.

  • Вчера, 16:33
  • DTV
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