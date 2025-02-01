По инициативе Министерства здравоохранения в течение марта в Приднестровье будет проводиться профилактическая акция «Врачи – против рака шейки матки».
Акушеры-гинекологи по всей республике организуют приём женского населения с проведением консультаций, осмотром груди и забором материала для цитологического исследования. Запись не требуется. Обращаем внимание, что при себе необходимо иметь одноразовый гинекологический набор и медицинскую карту.
С рекомендациями врачей и графиком приёма специалистами в разных учреждениях республики можно ознакомиться https://minzdrav.gospmr.org/press-tsentr/sobitiya-minzdrava/mesyachnik-protiv-jenskogo-raka.html.