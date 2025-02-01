В правовом поле республики в скором времени будет действовать новый Уголовно-процессуальный кодекс. Его проект рассмотрели на заседании Комитета по законодательству, защите прав и свобод граждан. Авторами выступили депутаты Комитета Галина Антюфеева, Валерий Бабчинецкий, Григорий Дьяченко и Олег Петрик. Проект нового УПК существенно дополняет действующую редакцию закона, принятого еще в 2002 году, сообщает пресс-служба Верховного Совета республики.
Над новым Уголовно-процессуальным кодексом вела работу специально созданная при парламентском Комитете по законодательству, защите прав и свобод граждан рабочая группа. В ее состав входили депутаты и специалисты Комитета по законодательству, представители Администрации Президента, Прокуратуры, Следственного комитета, Аппарата Уполномоченного по правам человека в ПМР, Министерства юстиции, Верховного суда, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства госбезопасности, Государственного таможенного комитета, Палаты адвокатов ПМР, а также ПГУ им. Т. Г. Шевченко.
Решение создать рабочую группу было принято на основании письма Верховного суда ПМР о необходимости совершенствовать законодательство в сфере уголовного судопроизводства.
Заседания рабочей группы проходили, начиная с 11 апреля 2023 года. Проведена колоссальная работа по обсуждению каждой статьи нового закона, всего их по проекту почти 500. Рассмотрено более 450 поправок к 57 главам. Изучены уголовно-процессуальные кодексы ряда государств, в том числе России, Беларуси, Казахстана, а также судебная практика.
Председатель Комитета по законодательству, защите прав и свобод граждан, вице-спикер парламента Галина Антюфеева поблагодарила всех, кто участвовал в заседаниях рабочей группы по разработке нового УПК.
«Мы представляем новый закон – Уголовно-процессуальный кодекс, это правовая база, которая обеспечивает справедливое, оперативное и эффективное разрешение уголовных дел с учетом современных требований и потребностей общества. И обеспечивает баланс между полномочиями сторон, включая обвинение, защиту. Также это гуманизация уголовного процесса», – представила законопроект Галина Антюфеева.
Задачи проекта нового Уголовно-процессуального кодекса:
– уточняется и дополняется понятийный аппарат уголовного процесса, например, в законопроект включены понятия «уголовное преследование», «потерпевший», «заявитель», «дознание» и другие термины, уже закрепленные в российской практике;
– законопроект формирует четкую структуру уголовного преследования, разделяя его на 3 вида: частное обвинение, частно-публичное обвинение и публичное обвинение;
– законопроект усиливает реализацию принципов состязательности, равенства сторон, законности и обеспечения прав личности. Например, уточняется порядок реализации права на защиту, вводится больше гарантий для подозреваемых и обвиняемых;
– законопроект актуализирует основания отказа в возбуждении уголовного дела, а также перечень оснований для прекращения уголовного дела, что позволяет исключить необоснованное уголовное преследование;
– законопроект дополняет перечень мер пресечения двумя новыми для Приднестровья институтами: домашний арест – ограничение свободы передвижения лица в пределах места проживания; запрет определенных действий – индивидуальные ограничения, предотвращающие совершение лицом действий, которые могут препятствовать производству по делу;
– уточняется круг уголовных дел, относящихся к компетенции дознания. Это позволит оптимизировать работу следственных органов, сократить сроки предварительного расследования;
– в законопроекте пересмотрен порядок рассмотрения кассационного и надзорного обжалования;
– закрепляется возможность заключить досудебное соглашение о сотрудничестве между подозреваемым (обвиняемым) и следствием;
– вводятся детализированные нормы о специфике расследования и судебного разбирательства по делам в отношении судей, депутатов, адвокатов, прокуроров, следователей и иных лиц с особым правовым статусом.
Предлагаемые новшества, по мнению авторов, призваны улучшить качество работы правоохранительных органов, сократить сроки рассмотрения дел, повысить защиту прав всех участников процесса.
В первом чтении проект Уголовно-процессуального кодекса рассмотрят депутаты Верховного Совета на одном из пленарных заседаний. Вместе с ним будут рассмотрены сопутствующие 15 законопроектов о внесении изменений в профильные законы.
Кроме этого, на заседании парламентского Комитета по законодательству депутаты ознакомились с информацией Верховного суда ПМР об итогах деятельности за 2024 год, а также с информацией, представленной Уполномоченным по правам человека в ПМР. В январе этого года, когда в условиях энергокризиса приднестровцы жили без отопления и с веерными отключениями электричества, омбудсмен проводил мониторинг соблюдения прав граждан. Вячеслав Косинский и сотрудники аппарата Уполномоченного посещали детские сады, социальные, медицинские, пенитенциарные учреждения, а также пункты обогрева и временного размещения граждан.