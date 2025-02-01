За последние два года сотрудники полиции Молдовы изъяли из обращения более 3400 поддельных банкнот. Данные были предоставлены Центром технико-криминалистических и судебных экспертиз — учреждением, ответственным за проверку денег, подозреваемых в поддельности.
Эксперты утверждают, что чаще всего подделывают банкноты номиналом 20, 100 и 200 леев. Людям настоятельно рекомендуется проявлять осторожность при совершении покупок или получении крупных сумм денег, чтобы исключить риск попадания в оборот подделок.
Существует как минимум шесть способов подделки денег, причем с развитием технологий качество поддельных банкнот также возросло. Некоторые из них внешне имеют почти все знаки безопасности и могут быть обнаружены только при тщательном осмотре. Так, чаще всего фальшивые деньги вводятся в оборот посредством сделок на автозаправочных станциях, в многолюдных магазинах или на рынках, где из-за нехватки времени банкноты не проверяются тщательно, отмечает Noi.md со ссылкой на tvrmoldova.
Чаще всего молдавские леи подделывают химическим методом, то есть банкноты с меньшим номиналом превращают в более высокий. Сначала их отбеливают раствором хлора, а затем наносят печать. Однако во многих случаях фальсификаторы используют обычную бумагу. В таких ситуациях подделку легче обнаружить. При сдавливании в руке поддельная банкнота не восстанавливает свою первоначальную форму, а также видно некачественное нанесение краски.
«Самые распространённые, самые дорогие — 10-20-50 леев. Это первая группа. А вторая группа — 100-200-500 и 1000 леев», — поясняет судебный эксперт Александр Король.
За последние два года сотрудники правоохранительных органов возбудили почти 150 уголовных дел, обнаружив более 3400 поддельных банкнот.
Изготовление или распространение поддельных денег карается лишением свободы на срок до 15 лет.