Dnestr.TV

 
0

Microsoft определилась со сроками закрытия Skype

Microsoft определилась со сроками закрытия Skype
Фото: Sheldon Cooper / Keystone Press Agency / Global Look Press

Skype будет закрыт в мае 2025 года, сведения об этом содержатся в строках программного кода для версии, которая пока готовится к выпуску. Пользователям вместо него предложат перейти на Teams

Американская корпорация Microsoft окончательно закроет мессенджер и сервис для видеоконференций Skype в мае 2025 года, сообщает портал XDA, пишет rbc.ru.

Издание ссылается на фрагмент кода в последней версии Skype, которую пока только готовят к выпуску. В нем содержится следующее сообщение:

«Начиная с мая Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонить и общаться в Teams».

Далее следует примечание о том, что определенное количество друзей пользователя «уже перешли на [Microsoft] Teams бесплатно». Журналисты портала предположили, что приложение делает вывод об этом на основе данных о контактах пользователя, к которым имеет доступ.

Skype был создан командой эстонских разработчиков при поддержке бизнесменов Януса Фрииса и Никласа Зеннстрема и запущен в 2003 году. Впоследствии сервис несколько раз перепродавался, его конечным владельцем стала Microsoft. Корпорация приобрела софт в 2011 году.

Первые шаги по закрытию сервисов Skype были предприняты в 2019 году: тогда Microsoft объявила о закрытии сервисов для бизнеса. Окончательно их поддержка прекратилась два года спустя.

Всем бизнес-клиентам Skype после объявления о предстоящем закрытии бизнес-проекта было предложено перейти на Teams: Microsoft запустила его еще в 2017-м году, построив на базе Skype. Сервис впоследствии был внедрен в пакет программного обеспечения, который Microsoft стала «вшивать» в операционные системы. Также он стал доступен клиентам в составе Office 365.

Skype ранее также интегрировался в операционные системы Microsoft, вплоть до Windows 10, однако впоследствии был заменен на Teams. Корпорация также пыталась внедрить Skype в свою игровую консоль XBox и другие продукты.

Популярность Skype начала падать на фоне пандемии коронавируса, отмечает «Би-би-си». Тогда, напротив, резко вырос охват другого приложения для видеосвязи — Zoom, пишет телеканал. Так, если к моменту покупки Skype корпорацией Microsoft приложение было загружено 1 млрд раз и имело сотни миллионов пользователей, в 2023 году его на ежедневной основе использовали только 36 млн человек.
  • Вчера, 17:28
  • DTV
  • Просмотров: 68
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Вадим Красносельский принял делегацию во главе со Специ ...
  • Утверждён План законопроектной деятельности Министерств ...
  • В Молдове доллары строго образца принимаются к обмену н ...
  • На должность Военного прокурора ПМР назначен подполковн ...
  • ВОЗ предложила наносить на алкоголь предупреждение о ри ...
  • Самый высокий буйвол в мире: двухметровый Кинг-Конг
  • Состоялась встреча экспертных групп по вопросам транспо ...
  • Республиканцы внесли законопроект о выходе США из ООН
  • В МИД прошло заседание отчетной коллегии за 2024 год
  • Департамент Илона Маска отменил выделение 22 миллионов ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Вадим Красносельский принял делегацию во главе со Специ ...
  • Утверждён План законопроектной деятельности Министерств ...
  • В Молдове доллары строго образца принимаются к обмену н ...
  • На должность Военного прокурора ПМР назначен подполковн ...
  • ВОЗ предложила наносить на алкоголь предупреждение о ри ...
  • Самый высокий буйвол в мире: двухметровый Кинг-Конг
  • Состоялась встреча экспертных групп по вопросам транспо ...
  • Республиканцы внесли законопроект о выходе США из ООН
  • В МИД прошло заседание отчетной коллегии за 2024 год
  • Департамент Илона Маска отменил выделение 22 миллионов ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM