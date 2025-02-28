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Skype будет закрыт в мае 2025 года, сведения об этом содержатся в строках программного кода для версии, которая пока готовится к выпуску. Пользователям вместо него предложат перейти на Teams
Американская корпорация Microsoft окончательно закроет мессенджер и сервис для видеоконференций Skype в мае 2025 года, сообщает портал XDA, пишет rbc.ru.
Издание ссылается на фрагмент кода в последней версии Skype, которую пока только готовят к выпуску. В нем содержится следующее сообщение:
«Начиная с мая Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонить и общаться в Teams».
Далее следует примечание о том, что определенное количество друзей пользователя «уже перешли на [Microsoft] Teams бесплатно». Журналисты портала предположили, что приложение делает вывод об этом на основе данных о контактах пользователя, к которым имеет доступ.
Skype был создан командой эстонских разработчиков при поддержке бизнесменов Януса Фрииса и Никласа Зеннстрема и запущен в 2003 году. Впоследствии сервис несколько раз перепродавался, его конечным владельцем стала Microsoft. Корпорация приобрела софт в 2011 году.
Первые шаги по закрытию сервисов Skype были предприняты в 2019 году: тогда Microsoft объявила о закрытии сервисов для бизнеса. Окончательно их поддержка прекратилась два года спустя.
Всем бизнес-клиентам Skype после объявления о предстоящем закрытии бизнес-проекта было предложено перейти на Teams: Microsoft запустила его еще в 2017-м году, построив на базе Skype. Сервис впоследствии был внедрен в пакет программного обеспечения, который Microsoft стала «вшивать» в операционные системы. Также он стал доступен клиентам в составе Office 365.
Skype ранее также интегрировался в операционные системы Microsoft, вплоть до Windows 10, однако впоследствии был заменен на Teams. Корпорация также пыталась внедрить Skype в свою игровую консоль XBox и другие продукты.
Популярность Skype начала падать на фоне пандемии коронавируса, отмечает «Би-би-си». Тогда, напротив, резко вырос охват другого приложения для видеосвязи — Zoom, пишет телеканал. Так, если к моменту покупки Skype корпорацией Microsoft приложение было загружено 1 млрд раз и имело сотни миллионов пользователей, в 2023 году его на ежедневной основе использовали только 36 млн человек.