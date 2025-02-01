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Внесены изменения в правила ввоза товаров физическими лицами для юрлиц

Внесены изменения в правила ввоза товаров физическими лицами для юрлиц
изображение: novostipmr.com

Государственный таможенный комитет ПМР информирует об изменениях, внесённых в Таможенный кодекс.

Теперь при декларировании товаров, приобретённых физическими лицами для отечественных юридических лиц за наличную иностранную валюту без внешнеэкономического контракта, необходимо документально подтверждать снятие иностранной валюты со счёта, пишет novostipmr.com.

Документом, подтверждающим снятие со счёта отечественного юридического лица наличной иностранной валюты, является расходный кассовый ордер, выданный уполномоченным банком и подписанный кассовым работником с проставленным оттиском штампа кассы (форма с обязательными реквизитами расходного кассового ордера утверждена Приложением № 3 к Положению ПРБ от 7 декабря 2012 года № 112-П).

Специалисты поясняют, что требование документального подтверждения снятия со счета отечественного юридического лица наличных средств обусловлено нормами валютного законодательства, устанавливающими предел для расчетов в наличной иностранной валюте по внешнеэкономическим сделкам без заключения контрактов.
  • Вчера, 17:34
  • DTV
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