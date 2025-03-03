В период с 21 по 27 февраля сотрудники ГАИ задержали 17 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Восемь нарушителей выявили в Тирасполе, по три — в Бендерах, Дубоссарах и Рыбнице.
К административной ответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР привлечены 13 пьяных водителей. Им предстоит заплатить штраф, размер которого может достигать 3680 рублей ПМР, а также они будут лишены водительских прав на срок до двух лет.
Один водитель сел за руль, не имея права управления транспортным средством. Ему грозит штраф в размере до 2760 рублей ПМР либо административный арест на срок до 15 суток, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР.
Три водителя отказались проходить медицинское освидетельствование. Их привлекли к административной ответственности по п. 1 ст. 12.27 КоАП ПМР. Санкция статьи предусматривает штраф до 5520 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет.