Государственный таможенный комитет Приднестровской Молдавской Республики проинформировал граждан о порядке ввоза солнечных электростанций и комплектующих к ним для личного пользования, в контексте возросшего интереса к применению альтернативных источников энергии.
Физические лица могут ввозить без уплаты таможенной пошлины с применением устного декларирования:
1) электрогенераторные установки: солнечную электростанцию мощностью до 10 кВт - 1 раз в календарный год;
2) комплектующие к солнечной электростанции:
- солнечные (фотогальванические) элементы, превращающие солнечный свет непосредственно в электрическую энергию, собранные в модули или вмонтированные в панели, - без ограничения по количеству и частоте перемещения;
- инверторы - в количестве не более 1 штуки не чаще 1 раза в календарный год (в рамках нормы, установленной для бытовой техники и электроинструментов);
- аккумуляторы и иные комплектующие - в количестве не более 1 штуки не чаще 1 раза в календарный год (в рамках нормы, установленной для бытовой техники и электроинструментов);
- сопутствующие товары (кабели, средства крепления и позиционирования солнечных панелей и т.п.) – общим весом не более 50 кг не чаще 1 раза в календарный месяц (в рамках нормы, установленной для прочих товаров для личного пользования, не указанных в Перечне товаров для личного пользования, не облагаемых таможенными пошлинами, налогами). Количество ввозимых товаров должно соответствовать разумным потребностям для использования в личных целях и не иметь признаки коммерческой партии.
Действующий порядок направлен на поддержку развития сферы «зеленой» энергетики, в т.ч. в рамках частного применения, и обеспечивает беспрепятственный ввоз гражданами необходимого оборудования.