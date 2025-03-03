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Солнечные электростанции: порядок ввоза для личных целей

Солнечные электростанции: порядок ввоза для личных целей
источник изображения: visitukraine.today

Государственный таможенный комитет Приднестровской Молдавской Республики проинформировал граждан о порядке ввоза солнечных электростанций и комплектующих к ним для личного пользования, в контексте возросшего интереса к применению альтернативных источников энергии.

Физические лица могут ввозить без уплаты таможенной пошлины с применением устного декларирования:

1) электрогенераторные установки: солнечную электростанцию мощностью до 10 кВт - 1 раз в календарный год;

2) комплектующие к солнечной электростанции:

- солнечные (фотогальванические) элементы, превращающие солнечный свет непосредственно в электрическую энергию, собранные в модули или вмонтированные в панели, - без ограничения по количеству и частоте перемещения;

- инверторы - в количестве не более 1 штуки не чаще 1 раза в календарный год (в рамках нормы, установленной для бытовой техники и электроинструментов);

- аккумуляторы и иные комплектующие - в количестве не более 1 штуки не чаще 1 раза в календарный год (в рамках нормы, установленной для бытовой техники и электроинструментов);

- сопутствующие товары (кабели, средства крепления и позиционирования солнечных панелей и т.п.) – общим весом не более 50 кг не чаще 1 раза в календарный месяц (в рамках нормы, установленной для прочих товаров для личного пользования, не указанных в Перечне товаров для личного пользования, не облагаемых таможенными пошлинами, налогами). Количество ввозимых товаров должно соответствовать разумным потребностям для использования в личных целях и не иметь признаки коммерческой партии.

Действующий порядок направлен на поддержку развития сферы «зеленой» энергетики, в т.ч. в рамках частного применения, и обеспечивает беспрепятственный ввоз гражданами необходимого оборудования.

Солнечные электростанции: порядок ввоза для личных целей
Солнечные электростанции: порядок ввоза для личных целей
  • 3-03-2025, 12:42
  • DTV
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