Футбольный клуб «Шериф» стартовал с победы в Кубке Молдавии. В рамках 1/8 финала желто-черные играли с ФК «Бельцы». Тираспольчанам хватило 10 минут, чтобы организовать два быстрых гола. Сначала счёт открыл Рашид Аканби, затем преимущество удвоил Элайджа Одеде. На перерыв команды ушли при счёте 2:0, передает novostipmr.com.
Во втором тайме «Шериф» забил ещё 7 безответных голов. Лучшим игроком матча стал Аканби, оформив покер. Дубль на счету Одеде. Ещё по голу забили Мийа, Яде и Мамучашвили.
Впереди - четвертьфинал Кубка Молдавии. «Шериф» сыграет против ФК «Бельцы». Первый матч состоится 2/3 апреля, ответный - 15/16 апреля.
В ближайшие выходные «Шериф» сыграет в Суперлиге Молдавии. В 1-м туре финальной фазы тираспольский клуб примет «Спартаний». Игра пройдёт в спорткомплексе 9 марта.