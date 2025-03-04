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РИА Новости: USAID потратило более 120 тысяч долларов на выборы в Молдавии

РИА Новости: USAID потратило более 120 тысяч долларов на выборы в Молдавии
фото: AP Photo / Carolyn Kaster

Агентство США по международному развитию (USAID) потратило более 120 тысяч долларов на финансирование кампании по мобилизации избирателей во время президентских выборов 2024 года в Молдавии, потенциально способствуя победе президента Майи Санду во втором туре, следует из анализа РИА Новости базы общедоступных программ USAID.

Согласно данным с сайта правительства США USAspending.gov, который отслеживает федеральные расходы, в 2024 году USAID выделило грант в размере 124,2 тысячи долларов молдавской неправительственной организации Klumea в рамках своей инициативы по повышению устойчивости Молдавии.

В описании гранта уточнялось, что финансирование направлено на "увеличение и укрепление поддержки среди молдаван европейской интеграции страны".
По мере приближения второго тура выборов президента кампания была особо активна среди молдавской диаспоры в Италии, Румынии и Великобритании, используя социальные сети, мероприятия и прочие усилия для привлечения избирателей на участки для голосования. Кроме того, НПО мобилизовывала избирателей не только на президентские выборы, но и референдум по вступлению в ЕС, продвигая вступление в блок как конституционную цель.
Когда на прошлой неделе местные СМИ сообщили о финансовой поддержке их кампании со стороны USAID, Klumea в серии постов в социальных сетях преуменьшила значимость американского финансирования. Однако организация признала, что грант USAID профинансировал шесть политических фестивалей с мая по сентябрь 2024 года.

Третьего ноября 2024 года в Молдавии прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%.
  • Вчера, 10:09
  • DTV
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