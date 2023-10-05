Рабочая неделя в Правительстве началась с рассмотрения ряда значимых вопросов из самых разных сфер жизнедеятельности республики. Заседание Высшего органа исполнительной власти проходило традиционно в онлайн-формате, его возглавил Премьер Александр Розенберг, сообщает пресс-служба Правительства республики.
Зарплаты в марте
В ходе заседания Правительства утверждено распоряжение о направлении остатков средств на счетах республиканского бюджета по состоянию на 1 января 2025 года, имеющих целевое назначение, на выплату заработной платы. Напомним, Правительство наделено полномочиями в период действия особого правового режима осуществлять финансирование заработных плат за счет остатков средств, аккумулированных на счетах ресбюджета на 1 января 2025 года, даже если они носят целевой характер.
На выполнение социальных обязательств в марте перенаправлены средства Дорожного фонда, Фонда поддержки сельского хозяйства, Фонда развития мелиоративного комплекса ПМР, отчислений от единого социального налога на улучшение оснащенности учреждений здравоохранения медицинским оборудованием, мебельным и мягким инвентарем, а также приобретение специализированного медицинского автотранспорта и иные цели развития отрасли здравоохранения и ряд других. Соответствующие изменения в Закон «О республиканском бюджете на 2025 год» внесены по инициативе Президента на прошлой неделе. Это позволит своевременно и в полном объеме выплатить зарплаты за февраль работникам бюджетного сектора. При этом финансирование иных расходов бюджета на особом контроле.
«Наша задача на сегодняшний день – обеспечить в приоритетном порядке выплату заработных плат, пособий и пенсий, а источников покрытия дефицита, так и поступающих доходов, недостаточно, к сожалению. Пока сложно прогнозировать, но то, что расходы будут оптимизироваться, это уже ни для кого не ново, поскольку мы уже видим по сути сокращение поступлений за февраль», — отметила заместитель Председателя Правительства – министр финансов Алена Рускевич.
Поддержка промышленности
Участники онлайн-заседания обратились и к вопросу работы предприятий. По итогам 11 месяцев 2024 года падение экспорта товаров химической промышленности наблюдается на уровне 29%, а сокращение объемов производства достигло 32%. Крупные промышленные объекты все еще простаивают. Руководство республики делает все возможное для того, чтобы исправить данную ситуацию.
Очередным шагом, снижающим воздействие кризисных явлений, должно стать сохранение таможенных преференций. Так, Правительство предлагает в Таможенном кодексе изменить условия получения льготы по таможенным сборам для предприятий химической промышленности. В соответствии с действующими положениями Таможенного кодекса для них предусмотрена льгота в виде снижения ставки сбора за таможенное оформление товаров, перемещаемых предприятиями с численностью работников более 500 человек. Именно это условие, связанное с числом сотрудников, предложено исключить, поскольку наблюдается отток кадров.
Также по инициативе Высшего органа исполнительной власти разработаны предложения по освобождению от уплаты пошлины медико-фармацевтической продукции и оборудования, приобретаемых за счет бюджетных средств по государственным целевым программам по заявкам приднестровских лечебно-профилактических учреждений.
В ближайшее время документы направят для рассмотрения в Верховный Совет.
Нормативы потребления коммунальных услуг
Следующим документом, рассмотренным на заседании, стало постановление «Об утверждении на 2025 год нормативов потребления коммунальных услуг». Первый заместитель Председателя Правительства – министр экономического развития Сергей Оболоник подчеркнул, что все показатели сохранятся на уровне прошлого года.
Так, для граждан, использующих газовую плиту и газовый водонагревательный прибор, установлен норматив потребления природного газа в размере 27 кубометров на одного человека в месяц. В случае отопления жилья с применением индивидуальных приборов теплоснабжения и наличием приборов учета, в отопительный сезон этот показатель составляет 90 кубометров газа на одного человека в месяц.
Что касается электроэнергии, норматив для каждого зарегистрированного в жилом помещении члена семьи составляет 45 кВт*ч в месяц. Для одинокопроживающих граждан этот показатель увеличен до 60 кВт*ч, а при наличии электрической кухонной плиты – до 120 кВт*ч.
Кроме того, без изменений остаются нормативы потребления горячей и холодной воды, тепловой энергии, а также порядок предоставления услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов.
Совершенствование системы распределения выпускников
В настоящее время особое внимание уделяется совершенствованию механизма распределения выпускников образовательных организаций, обучавшихся за счет республиканского бюджета. В профильный документ сегодня внесли изменения и дополнения. Их цель – снизить кадровый дефицит в государственном секторе, а также усилить контроль за исполнением выпускниками обязательств по трудоустройству.
Теперь при распределении первоочередное внимание будет уделяться заявкам органов госвласти, местного самоуправления и бюджетных организаций. Сегодня в Приднестровье наблюдается нехватка специалистов в различных сферах, а такая мера позволит оперативно восполнять кадровые пробелы.
Дополнительно предлагается усовершенствовать процесс контроля за исполнением обязательств выпускниками. В частности, ЕГФСС будет предоставлять госорганам информацию о трудоустройстве и увольнении выпускников, что поможет своевременно реагировать на нарушения. Также Министерство обороны ПМР на основании запросов будет информировать о решениях, принятых в отношении выпускников, призванных на военную службу, и их дальнейшем трудоустройстве после увольнения.
Ожидается, что реализация разработанных мер позволит оптимизировать процесс трудоустройства молодых специалистов, повысит прозрачность контроля за их обязательствами и будет способствовать устранению кадрового дефицита в государственных учреждениях республики.
Заседание Правительства: утвержден порядок расследования и учета профессиональных заболеваний
В прошлом году по инициативе Правительства была введена обязательная процедура расследования и учета профессиональных заболеваний. Ранее в Приднестровье такая практика применялась только в отношении несчастных случаев, произошедших на рабочем месте. В продолжении этой работы Министерство здравоохранения подготовило пакет документов, направленных на совершенствование нормативно-правовой базы в данной области. Как отметила глава ведомства Кристина Албул, которая представила проекты, такие меры важны в контексте повышения уровня безопасности работников на производствах.
Проект постановления «Об утверждении Порядка расследования и учета профессиональных заболеваний», который был представлен членам Высшего органа исполнительной власти, разрабатывался с учетом мнения Профсоюзов и Общереспубликанского объединения работодателей – Союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья. Он регламентирует основные понятия и положения, которые позволят более системно и эффективно подходить к выявлению и регистрации таких заболеваний.
Как пояснила министр здравоохранения Кристина Албул, согласно основным положениям документа, на работодателя ложится ответственность по организации расследования и учета случая, подготовка всех необходимых материалов и документов для проведения последующей экспертизы.
Само расследование будет проводиться профильными врачами ЛПУ совместно со специалистами Госсанэпидслужбы. В случае подтверждения связи диагноза с профессиональной деятельностью, материалы дела будут переданы в Центр профессиональной патологии, где будет проведена экспертиза.
Заключительным этапом, если предыдущие подтвердят, что заболевание сотрудника связано с профессиональной деятельностью, станет работа комиссии. В ее обязанности входит рассмотрение и изучение необходимых документов, установление причины профессионального заболевания работника, выявление нарушителей санитарно-эпидемиологических норм, оценивание эффективности мер, принимаемых работодателем для предупреждения заболеваний. Также она уполномочена предлагать дополнительные меры, если текущие недостаточны, и определять шаги для устранения причин заболеваний и их предотвращения в будущем. По завершению работы комиссия принимает решение о причине возникновения заболевания сотрудника. Если оно признается профессиональным – составляется соответствующий акт.
После получения акта работодатель обязан в течение месяца принять меры по устранению причин и предупреждению профзаболеваний и в течение суток письменно проинформировать учреждение Госсанэпидслужбы об исполнении решений комиссии.