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В Одессе заметили редкий McLaren 720S стоимостью 300 тыс. долларов

В Одессе заметили редкий McLaren 720S стоимостью 300 тыс. долларов
фото:edinaya-odessa.org

На улицах Одессы заметили эксклюзивный суперкар McLaren 720S, стоимость которого начинается от 300 000 долларов. Фотографии белоснежного спорткара, припаркованного напротив Оперного театра, стремительно разлетелись по местным Telegram-каналам и Instagram, пишет edinaya-odessa.org.

По имеющейся информации, автомобиль 2020 года выпуска, но даже спустя несколько лет его стоимость остается высокой. Более того, со временем такие машины становятся еще дороже благодаря своей эксклюзивности и ограниченному количеству. Многие владельцы суперкаров используют их нечасто, поэтому пробег у таких авто, как правило, минимальный.

McLaren 720S отличается не только роскошным дизайном, но и выдающимися техническими характеристиками. При весе всего 1283 кг он способен разгоняться с места до 100 км/ч за 2,9 секунды, до 200 км/ч — за 7,8 секунды, а его максимальная скорость достигает впечатляющих 341 км/ч. Под капотом у спорткара установлен мощный 4-литровый двигатель, который развивает 720 лошадиных сил, обеспечивая невероятную динамику и скорость.
  • Вчера, 10:20
  • DTV
  • Просмотров: 187
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