С 1 апреля 2025 года предприниматели из Республики Молдова смогут экспортировать свою продукцию в Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн без уплаты таможенных пошлин или со значительно сниженными пошлинами, передаёт EastFruit.
Об этом заявил вице-премьер, министр экономического развития и цифровизации РМ Думитру Алайба.
«Соглашение о свободной торговле с Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ) официально вступает в силу, что означает увеличение экспорта в эти страны и увеличение инвестиций из государств ЕАСТ. Мы открываем новые рынки для нашей продукции и привлекаем инвестиции в экономику», — сказал Думитру Алайба.
В числе товаров из Молдовы, имеющих большой экспортный потенциал в страны ЕАСТ, — вино и спиртные напитки, виноград и свежие фрукты — яблоки, сливы, черешня, натуральный мед, подсолнечное масло и масличные культуры, упаковка, одежда и обувь.
Думитру Алайба призвал предпринимателей воспользоваться этой возможностью и продемонстрировать, что молдавская продукция является синонимом качества и конкурентоспособности, пишет МОЛДПРЕС.
«Наша продукция год за годом завоевывает рынок Европейского союза, и теперь настала очередь рынков ЕАСТ. Я убежден, что и здесь нас ждет успех, потому что самое большое богатство Молдовы — это ее люди», — заявил вице-премьер.
В июне 2023 года Республика Молдова подписала историческое соглашение о свободной торговле с ЕАСТ, которое впоследствии было ратифицировано всеми подписавшими его государствами.