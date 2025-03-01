Dnestr.TV

 
0

Молдова с 1 апреля сможет беспошлинно поставлять свою продукцию в страны ЕАСТ

Молдова с 1 апреля сможет беспошлинно поставлять свою продукцию в страны ЕАСТ
фото: EastFruit

С 1 апреля 2025 года предприниматели из Республики Молдова смогут экспортировать свою продукцию в Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн без уплаты таможенных пошлин или со значительно сниженными пошлинами, передаёт EastFruit.

Об этом заявил вице-премьер, министр экономического развития и цифровизации РМ Думитру Алайба.

«Соглашение о свободной торговле с Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ) официально вступает в силу, что означает увеличение экспорта в эти страны и увеличение инвестиций из государств ЕАСТ. Мы открываем новые рынки для нашей продукции и привлекаем инвестиции в экономику», — сказал Думитру Алайба.

В числе товаров из Молдовы, имеющих большой экспортный потенциал в страны ЕАСТ, — вино и спиртные напитки, виноград и свежие фрукты — яблоки, сливы, черешня, натуральный мед, подсолнечное масло и масличные культуры, упаковка, одежда и обувь.

Думитру Алайба призвал предпринимателей воспользоваться этой возможностью и продемонстрировать, что молдавская продукция является синонимом качества и конкурентоспособности, пишет МОЛДПРЕС.

«Наша продукция год за годом завоевывает рынок Европейского союза, и теперь настала очередь рынков ЕАСТ. Я убежден, что и здесь нас ждет успех, потому что самое большое богатство Молдовы — это ее люди», — заявил вице-премьер.

В июне 2023 года Республика Молдова подписала историческое соглашение о свободной торговле с ЕАСТ, которое впоследствии было ратифицировано всеми подписавшими его государствами.
  • Вчера, 11:13
  • DTV
  • Просмотров: 192
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Вадим Красносельский принял делегацию во главе со Специ ...
  • Утверждён План законопроектной деятельности Министерств ...
  • В Молдове доллары строго образца принимаются к обмену н ...
  • На должность Военного прокурора ПМР назначен подполковн ...
  • Самый высокий буйвол в мире: двухметровый Кинг-Конг
  • ВОЗ предложила наносить на алкоголь предупреждение о ри ...
  • Состоялась встреча экспертных групп по вопросам транспо ...
  • Республиканцы внесли законопроект о выходе США из ООН
  • В МИД прошло заседание отчетной коллегии за 2024 год
  • Департамент Илона Маска отменил выделение 22 миллионов ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Вадим Красносельский принял делегацию во главе со Специ ...
  • Утверждён План законопроектной деятельности Министерств ...
  • В Молдове доллары строго образца принимаются к обмену н ...
  • На должность Военного прокурора ПМР назначен подполковн ...
  • Самый высокий буйвол в мире: двухметровый Кинг-Конг
  • ВОЗ предложила наносить на алкоголь предупреждение о ри ...
  • Состоялась встреча экспертных групп по вопросам транспо ...
  • Республиканцы внесли законопроект о выходе США из ООН
  • В МИД прошло заседание отчетной коллегии за 2024 год
  • Департамент Илона Маска отменил выделение 22 миллионов ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM