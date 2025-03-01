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Два пожара в Бендерах

Два пожара в Бендерах
Фото: пресс-центр МВД ПМР

Вечером, около восьми, 3 марта пожарные тушили частный дом на Коммунистической. Ближе к полуночи из-за короткого замыкания электропроводки начался пожар в актовом зале ДДЮТ, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Вечером, около восьми, 3 марта пожарные тушили частный дом на Коммунистической. Пожар начался в дальней комнате. Внутри находилась мать с тремя детьми. Женщина вовремя заметила дым и вывела ребят на улицу. Пыталась тушить очаг возгорания водой, но безуспешно. Сгорели вещи и мебель в двух комнатах. Стены закопчены. Причина пожара устанавливается.

Два пожара в Бендерах
Фото: пресс-центр МВД ПМР

Ближе к полуночи из-за короткого замыкания электропроводки начался пожар в актовом зале ДДЮТ. Дым со второго этажа заметила сторож и вызвала огнеборцев. Потушили быстро. Пламенем повреждена аудиоаппаратура, стены в зале закопчены.

Два пожара в Бендерах
Фото: пресс-центр МВД ПМР

Два пожара в Бендерах
Фото: пресс-центр МВД ПМР

Два пожара в Бендерах
Фото: пресс-центр МВД ПМР

  • Вчера, 11:26
  • DTV
  • Просмотров: 190
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