На 4-м чрезвычайном заседании Верховного Совета ПМР депутатский корпус единогласным решением утвердил Указ Президента ПМР о продлении на территории Приднестровья действия чрезвычайного экономического положения еще на 30 суток – до 9 апреля. Срок действия предыдущего Указа главы государства истекает 10 марта, сообщается на сайте Верховного Совет ПМР.
«У нас не разрешились вопросы с достаточным объемом поставки энергоресурсов, в том числе и газа. Промышленный сектор сегодня испытывает большие проблемы с получением этих ресурсов, и, как следствие, бюджетообразующие предприятия, которые формируют остов, фундамент нашей экономики, простаивают. Это вызывает большую озабоченность и с точки зрения принятия управленческих решений, и с точки зрения развития деятельности этих предприятий. Озабоченность вызывают и трудовые коллективы. Это семьи, это люди без работы. Вопросов много», – прокомментировал необходимость продления ЧП в экономике Председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов.
Несмотря на то, что 1 февраля газоснабжение Приднестровья возобновилось, а с 14 февраля республика начала получать газ за счет российского кредита, объемов голубого топлива все еще недостаточно для запуска промышленных предприятий. Руководство республики сегодня проводит работу по увеличению объемов поставки газа в Приднестровье.
Из-за продолжающего простоя бюджетообразующих предприятий республики государственная казна столкнулась с катастрофическим выпадением доходов. На сегодняшний день руководство республики было вынуждено приостановить действие почти всех программ развития для того, чтобы аккумулировать бюджетные средства и выполнить свои социальные обязательства перед гражданами. А именно – выплатить в полной мере и в срок пенсии, пособия и зарплаты работникам бюджетной сферы.