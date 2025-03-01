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Внесены дополнения в закон об ОСАГО

Внесены дополнения в закон об ОСАГО
источник фото: rumos-suzuki.ru

Дополнить закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» предложил председатель Комитета по вопросам АПК, транспорту, строительству и природным ресурсам Олег Леонтьев. На пленарном заседании он пояснил, что инициатива носит технический характер и касается возможности устранить повреждения сетей и сооружений электросвязи до приезда страховщика, сообщает Верховный Совет республики.

В настоящее время при ДТП закон разрешает быстро восстанавливать только опоры линий электропередачи, опоры контактной сети троллейбусов и технические средства организации дорожного движения. При этом пострадавшее лицо или его представитель обязаны сделать фото и видео поврежденного в ДТП имущества.

Верховный Совет принял дополнения в закон об ОСАГО сразу в двух чтениях.
  • Вчера, 20:43
  • DTV
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