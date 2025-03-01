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ЕС рассматривает новую схему обеспечения газом Украины, Венгрии, Словакии и Молдовы

ЕС рассматривает новую схему обеспечения газом Украины, Венгрии, Словакии и Молдовы
источник фото: eenergy.media

В ЕС рассматривают вариант обеспечения газом Украины, Венгрии, Словакии и Молдовы с использованием украинских подземных хранилищ. Речь идет о 10 млрд кубометров.

Вариант предполагает, что газ будет закачиваться в хранилища Украины с тем, чтобы потом его можно было использовать в этих 4-х странах, пишет rbc.ua.

По информации источников издания, речь идет о 10 млрд кубометров, 1 млрд из которых может быть для потребностей Молдовы, остальной объем может быть распределен между Украиной, Словакией и Венгрией. Это может быть любой газ, в том числе и американский LNG. Стоит напомнить, что в 2022 и в 2023 году в ЕС уже обсуждали возможность централизованной закупку газа, чтоб снизить зависимость от российских энергоносителей.

Оплачивать газа в таком случае Украина сможет за счет средств программы Ukraine Facility. Этот вариант прорабатывается.

Параллельно обсуждается возможность снижения тарифов на транзит в некоторых странах ЕС, через который газ идет в Венгрию и Словакию.

"В Европе очень в этом заинтересованы - такая схема снимет много вопросов которые Еврокомиссии задают словаки по поводу увеличения стоимости газа после прекращения транзита через Украину", - сказал собеседник издания, знакомый с обсуждением вопроса.

При этом, по информации издания, в контексте подготовки решения о новой схеме обеспечения газом, Украина может рассмотреть вопрос о снижении своих тарифов, в частности на вход/выход газа в ГТС и на его хранение.

Напомним, Украина намерена увеличить импорт природного газа в следующем сезоне, поскольку ее собственные производственные мощности пострадали от российских беспилотников и ракет. По информации Bloomberg, правительство оценивает, что ему понадобится около 3,5 млрд кубометров импорта для удовлетворения внутреннего спроса.
  • Вчера, 21:27
  • DTV
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