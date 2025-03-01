Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики установлены нормативы потребления коммунальных услуг, учитываемые при предоставлении населению ПМР льгот по оплате услуг в жилищно-коммунальной сфере, а также для расчета размера платы за коммунальные услуги при отсутствии индивидуальных приборов учета. Документ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года, сообщает newspmr.com.
Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются на календарный месяц и не переносятся на следующие месяцы потребления.
Нормы потребления природного газа при предоставлении коммунальной услуги газоснабжения:
1. При наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения, в том числе и от индивидуального источника теплоснабжения (за исключением газового водонагревателя) на цели пищеприготовления – 8 кубометров на 1 человека в месяц.
2. При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения, в том числе от индивидуального источника теплоснабжения и газового водонагревателя на цели пищеприготовления и подогрев воды – 13 кубометров на 1 человека в месяц.
3. При наличии газовой плиты и газового водонагревательного прибора на цели пищеприготовления и подогрев воды – 27 куб.м. на 1 чел. в месяц.
4. При наличии автономных (крышных, встроенных) котельных и приборов учета газа на подогрев воды для горячего водоснабжения – 21 кубометр на 1 человека в месяц.
5. Для целей отопления жилых помещений от индивидуальных приборов теплоснабжения при наличии приборов учета (в течение отопительного сезона) – 90 кубометров на 1 человека в месяц.
6. Для целей отопления жилых помещений от индивидуальных приборов теплоснабжения: при отсутствии приборов учета (в течение года), при наличии приборов учета (в течение отопительного сезона), при наличии автономных (крышных, встроенных) котельных (в течение отопительного сезона) – 5 кубометров на 1 человека в месяц.
Примечание:
Неработающим одиноко проживающим пенсионерам по возрасту, являющимся членами семьи (супругу или супруге, не вступившим в повторный брак, родителям) участников боевых действий по защите ПМР, погибших, умерших в плену, пропавших без вести в ходе боевых действий либо умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с участием в боевых действиях, а также умерших участников боевых действий по защите ПМР, являвшихся инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите ПМР, предоставляется дополнительный месячный лимит природного газа на цели отопления в отопительный период при наличии прибора учета – 210 кубических метров.
Неработающим одиноко проживающим пенсионерам по возрасту предоставляется дополнительный месячный лимит природного газа на цели отопления в отопительный период при наличии прибора учета – 210 кубических метров.
Одиноко проживающими пенсионерами по возрасту признаются пенсионеры (лица пенсионного возраста (мужчины, достигшие возраста 60 лет, женщины – 55 лет, получающие пенсию в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики), проживающие в жилых помещениях (квартире, комнате, комнатах) или в жилых домах, в отношении которых отсутствуют данные о регистрации по месту жительства (прописке) иных лиц, не достигших пенсионного возраста.