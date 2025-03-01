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Столичные венерологи фиксируют рост инфекций, передающихся половым путём

Столичные венерологи фиксируют рост инфекций, передающихся половым путём
Фото: novostipmr.com

Специалисты Республиканского кожно-венерологического диспансера по итогам прошлого года фиксируют рост инфекций, передающихся половым путём (ИППП).

Медучреждение расположено в столице и обслуживает не только тираспольчан, но и жителей Днестровска и прилегающих к этим городам сёл – всего более 173 тысяч человек. Это одно из наиболее укомплектованных кадрами лечебных учреждений, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-служба Министерства здравоохранения ПМР.

Как следует из отчёта о деятельности диспансера за 2024 год, представленного в Минздраве главным врачом Натальей Барановской, отмечается рост всех видов ИППП на 16,4%, кроме хламидийной инфекции и урогенитального герпеса. Причинами этого главврач назвала высокие темпы миграции, низкую информированность населения о заболеваниях и недостаток сексуальной культуры.

В структуре заболеваемости среди венерических болезней лидируют трихомониаз, аногенитальные бородавки и хламидийная инфекция. Наибольшее количество больных регистрируется в возрастной группе 20-39 лет, незначительно преобладают женщины.

В стационар для лечения поступило 364 человека. Общее количество госпитализаций снизилось на 2,7%.

Республиканский кожно-венерологический диспансер проводит профилактическую работу с молодёжью в учебных учреждениях республики. В прошлом году мероприятия реализовывались и в самом диспансере: были дни открытых дверей, тематические беседы.

Главный врач подчеркнула, что в планах диспансера – внедрять новые методы диагностики и работать над снижением уровня заболеваемости.
  • Вчера, 21:53
  • DTV
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