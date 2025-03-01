В республике продолжается административная реформа, проводимая Правительством ПМР. Одно из ее направлений – актуализация и совершенствование законодательства Приднестровья.
Для устранения излишних административных барьеров и упрощения ведения налоговой отчетности, связанной с предоставлением льгот в сфере налогообложения, был проведен анализ форм ряда отчетов, передает пресс-служба Правительства республики.
Ранее согласно инструкции «О порядке исчисления подоходного налога с физических лиц» организации, частные нотариусы и адвокаты, производящие выплаты работникам и предоставляющие льготы (в виде доходов, не подлежащих налогообложению, и налоговых вычетов), дважды в год в установленные сроки направляли территориальным налоговым инспекциям отчет о сумме предоставленных льгот физлицам. Согласно новому порядку бухгалтера будут готовить данный отчет только 1 раз в год.
Что касается порядка исчисления и уплаты единого социального налога и обязательного страхового взноса, то обязанность по направлению отдельных отчетов отменена. Налоговая инспекция будет получать необходимую информацию с помощью нового программного обеспечения, которое автоматически собирает всю информацию о предоставленных льготах из отчетов, сданных через ГИС «Электронная отчетность». До сих пор организации, частные нотариусы и адвокаты, производящие выплаты физическим лицам по единому социальному налогу или предоставляющие работникам льготы по обязательному страховому взносу, направляли отчеты каждое полугодие.
Анализу подверглась и инструкция «О порядке исчисления и уплаты налога на доходы организаций». В ходе работы было установлено, что организации, пользующееся льготами по налогу на доходы в виде понижения ставки налога на доходы или уменьшения налогооблагаемой базы или исключения из нее отдельных доходов, в сроки, установленные для сдачи налоговой отчетности, представляют в налоговые органы отчеты о суммах недопоступлений в бюджет. Отчетов в течение года два – за первое полугодие и в целом по итогам работы за год. Однако теперь требования изменились. Отчет о недопоступлении платежей в бюджет по налогу на доходы организаций не нужно сдавать.
По результатам анализа было принято решение о необходимости исключить избыточные формы отчетов, а также актуализировать устаревшие. Соответствующие приказы Министерства финансов вступили в силу с 1 февраля и распространяют свое действие с 1 января 2025 года.