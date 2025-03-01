Dnestr.TV

 
0

Административная реформа: сокращается число отчетов в сфере налогообложения

Административная реформа: сокращается число отчетов в сфере налогообложения
Фото: Shutterstock

В республике продолжается административная реформа, проводимая Правительством ПМР. Одно из ее направлений – актуализация и совершенствование законодательства Приднестровья.

Для устранения излишних административных барьеров и упрощения ведения налоговой отчетности, связанной с предоставлением льгот в сфере налогообложения, был проведен анализ форм ряда отчетов, передает пресс-служба Правительства республики.

Ранее согласно инструкции «О порядке исчисления подоходного налога с физических лиц» организации, частные нотариусы и адвокаты, производящие выплаты работникам и предоставляющие льготы (в виде доходов, не подлежащих налогообложению, и налоговых вычетов), дважды в год в установленные сроки направляли территориальным налоговым инспекциям отчет о сумме предоставленных льгот физлицам. Согласно новому порядку бухгалтера будут готовить данный отчет только 1 раз в год.

Что касается порядка исчисления и уплаты единого социального налога и обязательного страхового взноса, то обязанность по направлению отдельных отчетов отменена. Налоговая инспекция будет получать необходимую информацию с помощью нового программного обеспечения, которое автоматически собирает всю информацию о предоставленных льготах из отчетов, сданных через ГИС «Электронная отчетность». До сих пор организации, частные нотариусы и адвокаты, производящие выплаты физическим лицам по единому социальному налогу или предоставляющие работникам льготы по обязательному страховому взносу, направляли отчеты каждое полугодие.

Анализу подверглась и инструкция «О порядке исчисления и уплаты налога на доходы организаций». В ходе работы было установлено, что организации, пользующееся льготами по налогу на доходы в виде понижения ставки налога на доходы или уменьшения налогооблагаемой базы или исключения из нее отдельных доходов, в сроки, установленные для сдачи налоговой отчетности, представляют в налоговые органы отчеты о суммах недопоступлений в бюджет. Отчетов в течение года два – за первое полугодие и в целом по итогам работы за год. Однако теперь требования изменились. Отчет о недопоступлении платежей в бюджет по налогу на доходы организаций не нужно сдавать.

По результатам анализа было принято решение о необходимости исключить избыточные формы отчетов, а также актуализировать устаревшие. Соответствующие приказы Министерства финансов вступили в силу с 1 февраля и распространяют свое действие с 1 января 2025 года.
  • Сегодня, 09:46
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Вадим Красносельский принял делегацию во главе со Специ ...
  • Утверждён План законопроектной деятельности Министерств ...
  • В Молдове доллары строго образца принимаются к обмену н ...
  • На должность Военного прокурора ПМР назначен подполковн ...
  • Самый высокий буйвол в мире: двухметровый Кинг-Конг
  • ВОЗ предложила наносить на алкоголь предупреждение о ри ...
  • Состоялась встреча экспертных групп по вопросам транспо ...
  • Республиканцы внесли законопроект о выходе США из ООН
  • В МИД прошло заседание отчетной коллегии за 2024 год
  • Департамент Илона Маска отменил выделение 22 миллионов ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Вадим Красносельский принял делегацию во главе со Специ ...
  • Утверждён План законопроектной деятельности Министерств ...
  • В Молдове доллары строго образца принимаются к обмену н ...
  • На должность Военного прокурора ПМР назначен подполковн ...
  • Самый высокий буйвол в мире: двухметровый Кинг-Конг
  • ВОЗ предложила наносить на алкоголь предупреждение о ри ...
  • Состоялась встреча экспертных групп по вопросам транспо ...
  • Республиканцы внесли законопроект о выходе США из ООН
  • В МИД прошло заседание отчетной коллегии за 2024 год
  • Департамент Илона Маска отменил выделение 22 миллионов ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM