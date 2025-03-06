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Молдова вошла в SEPA – единую зону платежей в евро

Молдова вошла в SEPA – единую зону платежей в евро

В Молдове станут доступнее международные платежи в евро.

Молдова была принята в единую зону платежей в евро (SEPA), сообщила глава Национального банка РМ Анка Драгу, сообщает sputniknews.ru.

По ее словам, это свидетельствует о том, что Молдова готова соответствовать самым высоким европейским финансовым стандартам.

"Этот шаг обеспечит гражданам и компаниям Молдовы доступ к более быстрой и безопасной платежной системе по очень низкой цене или даже бесплатно. В то же время это поможет снизить расходы на денежные переводы, осуществляемые диаспорой, что важно для многих молдавских семей", – заявила Драгу, находящаяся с рабочим визитом в Брюсселе.

В ближайшие месяцы коммерческие банки внесут необходимые технические коррективы, чтобы обеспечить быстрые платежи в евро. Нацбанк Молдовы также будет внимательно следить за этим переходом, предоставляя техническую и нормативную поддержку для внедрения этой системы.

SEPA — это европейская система, которая упрощает трансграничные платежи в евро, устраняя различия между национальными и международными платежами. В данную схему расчетов входят не только все страны Евросоюза, но также и другие государства и территории.

Национальный банк Молдовы официально подал заявку на присоединение к SEPA 30 января 2024 года.
  • Сегодня, 09:49
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